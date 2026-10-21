TRT 1 CANLI İZLE GS MAÇI! Lille - Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranında!

TRT 1 canlı izle aramaları, Lille - Galatasaray maçı maçı öncesinde hız kazandı. Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın linki ve izleme ekranı.
Lille ile Galatasaray arasındaki kritik karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Fransa'daki müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Dev maçı ekran başından takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi maçlarında frekans güncellemeleri veya sinyal sorunları yaşamamak için uydunuzdaki güncel TRT 1 frekans değerleri şu şekildedir:
Uydu: Türksat 4A (42°E)
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000
FEC: 3/4
Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın Kumandası üzerinden Menü veya Ayarlar tuşuna basın.
Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları bölümüne girin.
Manuel Kanal Arama (Transponder / TP Ekle) seçeneğini tıklayın.
Frekans bölümüne 11794, Polarizasyon kısmına Dikey (V), Sembol Oranı kısmına 30000 değerlerini girin.
Aramayı Başlat butonuna basarak kanalı kaydedin ve listede TRT 1 HD'yi konumlandırın.