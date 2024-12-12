TRT 1 CANLI İZLE: Malmö-Galatasaray ve Bodo Glimt-Beşiktaş maçları TRT 1 canlı yayın izle erkanı kesintisiz, HD

TRT 1 canlı izle ekranı bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi Malmö-Galatasaray ve Bodo Glimt-Beşiktaş maçını izlemek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Avrupa Ligi'nde günün maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranında yayınlanıyor. Futbolseverler günün ilk mücadelesi için 20:45'de ekran başında yerini alıyor. İşte, GS ve BJK karşılaşmaları TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri...
TRT 1 GÜNÜN MAÇLARI 12 ARALIK 2024
Malmö - Galatasaray maçı 20:45
Bodo Glimt-Beşiktaş maçı 23:00
UEFA AVRUPA LİGİ 6. MAÇLAR!
BEŞİKTAŞ
22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Club
30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş
GALATASARAY
21 Ocak 2025 Salı
18:30: Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak 2025 Perşembe
23:00: Ajax - Galatasaray
FENERBAHÇE
23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon
30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe