Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE: Malmö-Galatasaray ve Bodo Glimt-Beşiktaş maçları TRT 1 canlı yayın izle erkanı kesintisiz, HD
Giriş Tarihi: 12.12.2024 14:37 Son Güncelleme: 12.12.2024 14:38

TRT 1 CANLI İZLE: Malmö-Galatasaray ve Bodo Glimt-Beşiktaş maçları TRT 1 canlı yayın izle erkanı kesintisiz, HD

TRT 1 canlı izle ekranı UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Malmö-Galatsaray ve Beşiktaş-Bodo Glimt maçları sebebiyle araştırılıyor. İlk mücadele  20:45'de başlarken taraftarlar ekran başında temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş'ı desteklemek için yerini alacak. Deplasmanda oynanacak iki kritik mücadelede heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz takip ediliyor. İşte, GS ve BJK Avrupa Ligi maçları TRT 1 canlı yayın izle HD linki...

TRT 1 CANLI İZLE: Malmö-Galatasaray ve Bodo Glimt-Beşiktaş maçları TRT 1 canlı yayın izle erkanı kesintisiz, HD

TRT 1 canlı izle ekranı bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi Malmö-Galatasaray ve Bodo Glimt-Beşiktaş maçını izlemek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Avrupa Ligi'nde günün maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranında yayınlanıyor. Futbolseverler günün ilk mücadelesi için 20:45'de ekran başında yerini alıyor. İşte, GS ve BJK karşılaşmaları TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri...

TRT 1 GÜNÜN MAÇLARI 12 ARALIK 2024

Malmö - Galatasaray maçı 20:45

Bodo Glimt-Beşiktaş maçı 23:00

TRT 1 CANLI İZLE

Malmö - Galatasaray ve Bodo Glimt-Beşiktaş maçlarını TRT 1 canlı maç izle ekranından takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

UEFA AVRUPA LİGİ 6. MAÇLAR!

BEŞİKTAŞ

22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Club

30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş

GALATASARAY

21 Ocak 2025 Salı
18:30: Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak 2025 Perşembe
23:00: Ajax - Galatasaray

FENERBAHÇE

23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe

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TRT 1 CANLI İZLE: Malmö-Galatasaray ve Bodo Glimt-Beşiktaş maçları TRT 1 canlı yayın izle erkanı kesintisiz, HD
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