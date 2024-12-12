TRT 1 CANLI İZLE: Malmö-Galatasaray ve Bodo Glimt-Beşiktaş maçları TRT 1 canlı yayın izle erkanı kesintisiz, HD

TRT 1 canlı izle ekranı bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi Malmö-Galatasaray ve Bodo Glimt-Beşiktaş maçını izlemek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Avrupa Ligi'nde günün maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranında yayınlanıyor. Futbolseverler günün ilk mücadelesi için 20:45'de ekran başında yerini alıyor. İşte, GS ve BJK karşılaşmaları TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri...