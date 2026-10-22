TRT 1 CANLI İZLE! Trabzonspor - Hearts maçı TRT 1 canlı yayın izle!

GÜNCEL TRT 1 HD UYDU FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)

Şampiyonlar Ligi maçlarında frekans güncellemeleri veya sinyal sorunları yaşamamak için uydunuzdaki güncel TRT 1 frekans değerleri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

FEC: 3/4