Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE! Trabzonspor - Hearts maçı TRT 1 canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 22.10.2026 18:17

TRT 1 CANLI İZLE! Trabzonspor - Hearts maçı TRT 1 canlı yayın izle!

TRT 1 canlı izle ekranı, Trabzonspor - Hearts maçını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Konferans Ligi'nde sahasında İskoç ekibi Hearts ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, taraftarı önünde üç puan arıyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz izlenebilecek. Bordo-mavili ekibin Avrupa sınavını kaçırmak istemeyenler, canlı yayın bağlantısını merak ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TRT 1 CANLI İZLE! Trabzonspor - Hearts maçı TRT 1 canlı yayın izle!
  • ABONE OL

TRT 1 canlı izle araması yapan futbolseverler, Trabzonspor - Hearts karşılaşmasını ekran başından takip etmeye hazırlanıyor. Konferans Ligi'nde İskoç ekibi Hearts'ı konuk eden bordo-mavililer, Avrupa sahasında önemli bir mücadele verecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma şifresiz yayınlanacak. Trabzonspor'un performansını canlı izlemek isteyen taraftarlar, TRT 1 canlı yayın ekranını araştırıyor.

TRT 1 CANLI İZLE

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında bugün İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek. TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Dev maçı ekran başından takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNCEL TRT 1 HD UYDU FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)

Şampiyonlar Ligi maçlarında frekans güncellemeleri veya sinyal sorunları yaşamamak için uydunuzdaki güncel TRT 1 frekans değerleri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

FEC: 3/4

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

TELEVİZYONDA TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın Kumandası üzerinden Menü veya Ayarlar tuşuna basın.

Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları bölümüne girin.

Manuel Kanal Arama (Transponder / TP Ekle) seçeneğini tıklayın.

Frekans bölümüne 11794, Polarizasyon kısmına Dikey (V), Sembol Oranı kısmına 30000 değerlerini girin.

Aramayı Başlat butonuna basarak kanalı kaydedin ve listede TRT 1 HD'yi konumlandırın.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TRT 1 CANLI İZLE! Trabzonspor - Hearts maçı TRT 1 canlı yayın izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA