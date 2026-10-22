Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 HD CANLI İZLE! Beşiktaş - Crystal Palace maçı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranı
Giriş Tarihi: 22.10.2026 21:33

TRT 1 HD CANLI İZLE! Beşiktaş - Crystal Palace maçı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranı

TRT 1 canlı izle bağlantısı üzerinden Beşiktaş - Crystal Palace maçını takip etmek isteyen futbolseverler, canlı yayın ekranına yöneldi. Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında İngiliz ekibini konuk edecek Beşiktaş, ilk iki karşılaşmada elde ettiği galibiyetlere bir yenisini eklemek istiyor. Siyah-beyazlıların saat 22.00'de başlayacak mücadelesi TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

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TRT 1 HD CANLI İZLE! Beşiktaş - Crystal Palace maçı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranı
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TRT 1 canlı izle araması yapan futbolseverler, Beşiktaş - Crystal Palace maçının yayınını takip etmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla yoluna devam eden siyah-beyazlılar, İngiliz temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Orkun Kökçü'nün forma giyemeyeceği karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Beşiktaş'ın Avrupa sınavı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izlenebilecek.

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Beşiktaş ile Crystal Palace arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Dev maçı ekran başından takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNCEL TRT 1 HD UYDU FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)

Şampiyonlar Ligi maçlarında frekans güncellemeleri veya sinyal sorunları yaşamamak için uydunuzdaki güncel TRT 1 frekans değerleri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

FEC: 3/4

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TELEVİZYONDA TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın Kumandası üzerinden Menü veya Ayarlar tuşuna basın.

Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları bölümüne girin.

Manuel Kanal Arama (Transponder / TP Ekle) seçeneğini tıklayın.

Frekans bölümüne 11794, Polarizasyon kısmına Dikey (V), Sembol Oranı kısmına 30000 değerlerini girin.

Aramayı Başlat butonuna basarak kanalı kaydedin ve listede TRT 1 HD'yi konumlandırın.

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