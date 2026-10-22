TRT 1 HD CANLI İZLE! Beşiktaş - Crystal Palace maçı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranı

TRT 1 canlı izle araması yapan futbolseverler, Beşiktaş - Crystal Palace maçının yayınını takip etmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla yoluna devam eden siyah-beyazlılar, İngiliz temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Orkun Kökçü'nün forma giyemeyeceği karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Beşiktaş'ın Avrupa sınavı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izlenebilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Beşiktaş ile Crystal Palace arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Dev maçı ekran başından takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi maçlarında frekans güncellemeleri veya sinyal sorunları yaşamamak için uydunuzdaki güncel TRT 1 frekans değerleri şu şekildedir:
Uydu: Türksat 4A (42°E)
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000
FEC: 3/4
Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın Kumandası üzerinden Menü veya Ayarlar tuşuna basın.
Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları bölümüne girin.
Manuel Kanal Arama (Transponder / TP Ekle) seçeneğini tıklayın.
Frekans bölümüne 11794, Polarizasyon kısmına Dikey (V), Sembol Oranı kısmına 30000 değerlerini girin.
Aramayı Başlat butonuna basarak kanalı kaydedin ve listede TRT 1 HD'yi konumlandırın.