TRT 1 HD CANLI İZLE! Trabzonspor - Hearts maçı şifresiz TRT 1 canlı yayın ekranı

TRT 1 canlı izle araması yapan futbolseverler, Trabzonspor - Hearts karşılaşmasını ekran başından takip etmeye hazırlanıyor. Konferans Ligi'nde İskoç ekibi Hearts'ı konuk eden bordo-mavililer, Avrupa sahasında önemli bir mücadele verecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma şifresiz yayınlanacak. Trabzonspor'un performansını canlı izlemek isteyen taraftarlar, TRT 1 canlı yayın ekranını araştırıyor.
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında bugün İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek. TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.
Dev maçı ekran başından takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi maçlarında frekans güncellemeleri veya sinyal sorunları yaşamamak için uydunuzdaki güncel TRT 1 frekans değerleri şu şekildedir:
Uydu: Türksat 4A (42°E)
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000
FEC: 3/4
Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın Kumandası üzerinden Menü veya Ayarlar tuşuna basın.
Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları bölümüne girin.
Manuel Kanal Arama (Transponder / TP Ekle) seçeneğini tıklayın.
Frekans bölümüne 11794, Polarizasyon kısmına Dikey (V), Sembol Oranı kısmına 30000 değerlerini girin.
Aramayı Başlat butonuna basarak kanalı kaydedin ve listede TRT 1 HD'yi konumlandırın.