TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE || Filenin Sultanları Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı yayın izle

TRT Spor Yıldız canlı izle Türkiye İtalya voleybol maçı için takip ediliyor. Voleybolseverler son şampiyon Milliler için ekran başında. İlk 8 takımın kalacağı mücadelede nefesler tutuldu. TRT Spor yayın akışı 18 Mayıs programı ve frekans bilgileri sorgulanıyor. İşte, TRT Spor Yıldız canlı yayın izle ekranı...
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye İtalya voleybol maçı 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Maç TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.
TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI 18 MAYIS
06:58İstiklal Marşı
07:00Haber Bülteni
07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
10:35Haber Bülteni
10:50SIRA SENDE
11:05Olimpiyat Yıldızları
11:20Süper Spor
11:50KADRAJ
11:55Yapabilir Misin?
12:10Haber Bülteni
12:25SAKARYA BİSİKLET TURU 3. ETAP (Canlı)
13:402024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "İTALYA-BULGARİSTAN"
15:40SIRA SENDE
15:556.ADAM
16:05Sağlıklı Spor
16:10Olimpiyat Yıldızları
16:25Süper Spor
16:552024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "FRANSA-BULGARİSTAN" (Canlı)
19:00Engelsiz Spor
19:30SET SAYISI (MAÇ ÖNÜ) (Canlı)
20:002024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ " İtalya - Türkiye " (Canlı)
22:00SET SAYISI (MAÇ SONU) (Canlı)
22:25Sağlıklı Spor
22:30Süper Spor
23:00Olimpiyat Yıldızları
23:156.ADAM
23:252024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "KORE-DOMİNİK CUMHURİYETİ" (Canlı)
01:30Haber Bülteni
01:45Süper Spor
02:15Sporla Değişen Hayatlar
02:30SORMAZSAM OLMAZ
02:552024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "TAYLAND-KANADA" (Canlı)
05:002024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ " Polonya - Hollanda "
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye