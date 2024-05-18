Haberler Yaşam Haberleri TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE || Filenin Sultanları Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 18.5.2024 18:51 Son Güncelleme: 18.5.2024 18:51

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE || Filenin Sultanları Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı yayın izle

TRT Spor Yıldız canlı izle ekranı başında yerler alındı. Milletler Ligi mücaelesine başlayan Filenin Sultanları Japonya ve Hollanda ardından İtalya karşısında. Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor izle ekranıyla takip ediliyor. Kanalın yayın akışı ve frekans bilgileri gündemde. İşte, 18 Mayıs TRT Spor Yıldız canlı izle HD...

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE || Filenin Sultanları Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı yayın izle

TRT Spor Yıldız canlı izle Türkiye İtalya voleybol maçı için takip ediliyor. Voleybolseverler son şampiyon Milliler için ekran başında. İlk 8 takımın kalacağı mücadelede nefesler tutuldu. TRT Spor yayın akışı 18 Mayıs programı ve frekans bilgileri sorgulanıyor. İşte, TRT Spor Yıldız canlı yayın izle ekranı...

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya voleybol maçı 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Maç TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI 18 MAYIS

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI

10:35Haber Bülteni

10:50SIRA SENDE

11:05Olimpiyat Yıldızları

11:20Süper Spor

11:50KADRAJ

11:55Yapabilir Misin?

12:10Haber Bülteni

12:25SAKARYA BİSİKLET TURU 3. ETAP (Canlı)

13:402024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "İTALYA-BULGARİSTAN"

15:40SIRA SENDE

15:556.ADAM

16:05Sağlıklı Spor

16:10Olimpiyat Yıldızları

16:25Süper Spor

16:552024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "FRANSA-BULGARİSTAN" (Canlı)

19:00Engelsiz Spor

19:30SET SAYISI (MAÇ ÖNÜ) (Canlı)

20:002024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ " İtalya - Türkiye " (Canlı)

22:00SET SAYISI (MAÇ SONU) (Canlı)

22:25Sağlıklı Spor

22:30Süper Spor

23:00Olimpiyat Yıldızları

23:156.ADAM

23:252024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "KORE-DOMİNİK CUMHURİYETİ" (Canlı)

01:30Haber Bülteni

01:45Süper Spor

02:15Sporla Değişen Hayatlar

02:30SORMAZSAM OLMAZ

02:552024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ "TAYLAND-KANADA" (Canlı)

05:002024 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ " Polonya - Hollanda "

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

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TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE || Filenin Sultanları Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor Yıldız canlı yayın izle
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