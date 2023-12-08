Haberler Yaşam Haberleri “TRT World Forum 2023” Başlıyor
Giriş Tarihi: 8.12.2023 10:11 Son Güncelleme: 8.12.2023 10:12

TRT World Forum 2023” Başlıyor

Liderleri buluşturan TRT World Forum 2023, “Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler” temasıyla İstanbul’da başladı.

“TRT World Forum 2023” Başlıyor

TRT'nin dünya gündemine yön veren organizasyonu TRT World Forum 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenleniyor. Bu yıl yedincisi düzenlenen organizasyon, bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından uluslararası alanda isim yapmış akademisyen, siyasetçi, sivil toplum çalışanı, düşünce kuruluşu uzmanı, bürokrat ve gazeteciden oluşan 150'nin üzerinde konuşmacıyı İstanbul'da buluşturuyor.

Dünyada medya sektöründe yapılan en büyük forumlardan birisi olan TRT World Forum, ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile dünyanın dört bir yanından akademisyenler, gazeteciler, politika belirleyicileri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor.

Dünya gündeminin nabzını tutmak, küresel sorunlara çözüm önerileri getirmek ve farklı fikirlerin tartışılabilmesine zemin oluşturmayı amaçlayan TRT World Forum, 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm TRT World Forumlara katılarak Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sözleri dünyada yankı bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması ile başlayacak. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanlar da yer alarak önemli konu başlıklarında açıklamalarda bulunacaklar.

Açık oturum başlıkları arasında; "Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye", "İsrail'in Gazze Savaşı: İnsani Kriz ve Barış Beklentileri", "Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar", "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar", "Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek", "Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi, Yıkıcı Musibet mi?", "Bölünmüş/Birleşmiş Milletler: Etkin Çok Taraflılık İçin Çalışmak", "İnsanlığı Güçlendirmek: Sosyal Krizlerin ve Eşitsizliklerin Ele Alınması", "Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı" yer alıyor.

TRT World Forum 2023, TRT World Forum YouTube hesabından canlı olarak takip edilebilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler: "Durup dururken saldırıya uğradım" demişti gerçek çok başka çıktı
Ümit Dikbayır Meral Akşener'e meydan okudu: Bunlar FETÖ yöntemi, şimdi sıra bende
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı 31 Mart Yerel Seçimleri'ne damga vuracak
Yunan basınında Başkan Erdoğan yankısı: Atina ziyaretini tarihi olarak nitelendirdiler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
Yunanistan ile yeni dönem: 7 günlük vize muafiyeti
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
EYT’den emekli olamayanlara kritik uyarı: Sigorta giriş tarihi yetmez eksik primi tamamlayın
ARKADAŞINA GÖNDER
“TRT World Forum 2023” Başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA