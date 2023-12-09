“TRT World Forum 2023” Devam Ediyor

Bu yıl yedincisi düzenlenen ve farklı coğrafyalardan 150'nin üzerinde konuşmacı ve yüze yakın ülkeden binin üzerinde katılımcıyla gerçekleşen TRT World Forum'un ilk gününe alanda isim yapmış akademisyen, siyasetçi, sivil toplum çalışanı, düşünce kuruluşu uzmanı, bürokrat ve gazeteciler katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın açılış konuşmalarıyla başlayan TRT World Forum'un ilk gününe katılan isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Vjosa Osmani Sadriu, Türkiye Savunma Sanayii Kurumu Başkanı Dr. Haluk Görgün, İskoçya Eski Başbakanı Alex Salmond, Birleşik Krallık Filistin Misyonu Başkanı Büyükelçi Husam Zomlot yer aldı.

Programın ilk gününde "Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye", "İsrail'in Gazze Savaşı: İnsani Kriz ve Barış Beklentileri", "Bölgesel İş Birliği: Daha İyi Bir Gelecek İçin Balkan Ülkeleri Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi" panelleri gerçekleştirildi.

"Gazze'den dünyaya hayati bir iletişim koridoru açan TRT'mizi tebrik ediyorum"

Dünyada medya sektöründe yapılan en büyük ve en yüksek profilli forumlardan birisi olan TRT World Forum'un ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış töreninde, dünyanın "barışın anahtarını" aradığını anlatan ve savaşın en çok etkilediği coğrafyalardan çocukları temsilen bir grup çocuğun rol aldığı bir kısa film izletildi. Gösterimin ardından filmde oynayan çocuklar, Türkiye'nin gösterdiği barış çabalarını temsilen Erdoğan'a "barışın anahtarı"nı armağan etti.

Gazze'deki gazeteci ölümlerine ses çıkarmayanların, yarın başka bir konuda söz söyleme haklarının olamayacağının altını çizen Erdoğan, "Asıl olan bugün konuşmak. Bugün yazmak. Gerçekleri bugün anlatmaktır. Asıl olan mazlum ve mağdurların feryatlarını bugün duyurabilmektir. Türk basın yayın organları işte bunu yapmanın, işte bunu başarabilmenin gayretindedir. Her türlü riski göze alarak Gazze'den dünyaya hayati bir iletişim koridoru açan TRT'mizi, Anadolu Ajansımızı ve diğer basın kuruluşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. İsrail'in yalanlarla örülü propaganda makinesine karşı yürütülen dezenformasyonla mücadele çalışmalarını takdirle karşılıyorum," ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "100. Yıl" logosunu temsilen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından bir tablo takdim edildi.

İletişim Başkanı Altun: "İsrail, karşısında Cumhurbaşkanımızın hakikat mücadelesini buldu"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelede tüm dünyaya örnek olduğunun altını çizerek, "İsrail bu kez dünya kamuoyunu yalanlarıyla rahatlıkla manipüle edememekte, karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiğimiz hakikat mücadelesini bulmaktadır," ifadelerini kullandı.

TRT Genel Müdürü Sobacı: "Katilden kurban, kurbandan katil üretilemez"

Türkiye'nin kamu yayıncısı olan TRT'nin, TRT World Forum gibi uluslararası etkinliklerle daha adil bir temsil imkânı için büyük çaba sarf ettiğinin altını çizen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Ulusal ve uluslararası tüm kanallarımızda, dijital platformlarımızda ve içeriklerimizde dünyada yok sayılan milyarlarca insanın sesi olma gayemizi en önde tutuyoruz. Mazlumların hakkını ve iddiasını duyurmak için 'güçlü yayın, güçlü etki' vizyonumuzla dünyanın dört bir yanına ulaşıyoruz. Çünkü artık; 'dünyanın zihnindeki ablukaların kalkması' gerektiğine inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 21. yüzyılda uluslararası ilişkilerde hem arabulucu hem de kolaylaştırıcı rolü tartışıldı

Açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gerçekleştirdiği "Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye" panelinde, Türkiye'nin 21. yüzyılda uluslararası ilişkilerde hem arabulucu hem de kolaylaştırıcı olarak proaktif diplomasi yoluyla potansiyelini azami düzeye çıkarmak için uygulayabileceği stratejilere ve izleyebileceği yöntemlere odaklanıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mevcut küresel iklim, bir dizi belirsizlik, öngörülemezlik, kriz ve çatışma ile nitelendirilebilir. Büyük güçler arasındaki rekabetin tırmanması ve evrensel değerlere karşı çok taraflılığın erozyonu, küresel ve bölgesel düzeyde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kutuplaşmayı kötüleştirmiştir," şeklinde konuştu.

Aynı panelde konuşan İskoçya Eski Başbakanı Alex Salmond ise "'Dünya beşten büyüktür,' sadece güçlü ve ilham verici bir slogan değil; çok daha kapsamlı bir yaklaşımı simgeliyor," ifadelerini kullandı.

"İsrail'in eylemleri, 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan uluslararası düzeni ihlal ediyor"

Imran Garda'nın moderatörlüğünü üstlendiği "İsrail'in Gazze Savaşı: İnsani Kriz ve Barış Beklentileri" panelinde ise, İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan son gelişmeler ve gösterilen

uluslararası tepkiler, küresel tepkiler ve açıklamalar, derinleşen insani kriz, çözüm önerileri, bölgesel oyuncuların rolü, uluslararası hukuki sonuçlar ve ileriye dönük izlenecek adımlar tartışıldı.

Panelde konuşan Birleşik Krallık Filistin Misyonu Başkanı Büyükelçi Husam Zomlot, İsrail-Filistin Savaşı'ndaki küresel başarısızlığı eleştirdi ve İsrail'in eylemlerinin II. Dünya Savaşı sonrasında barışı önceliklendirme, savaşlar için kurallar koyma ve bu kurallara uyma konusundaki uluslararası düzeni ihlal ettiğini vurguladı.

"Bölgesel İş Birliği: Daha İyi Bir Gelecek İçin Balkan Ülkeleri Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi"

Günün son oturumu olan "Bölgesel İş Birliği: Daha İyi Bir Gelecek İçin Balkan Ülkeleri Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi" panelinin açılış konuşması ise, Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Vjosa Osmani Sadriu tarafından gerçekleştirildi. Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin detaylarının tartışıldığı panelde, Sadriu, Balkanlardaki çatışmaların tarihi hakkında konuşurken aynı zamanda Balkan ülkeleri arasındaki güçlü bağın altını çizdi.

Pek çok önemli ismin katılmaya devam edeceği TRT World Forum'da bugün, "Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar", "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar", "Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek", "Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi Yıkıcı Musibet mi?", "Bölünmüş/Birleşmiş Milletler: Etkin Çok Taraflılık için Çalışmak", "İnsanlığı Güçlendirmek: Sosyal Krizlerin ve Eşitsizliklerin Ele Alınması" ve "Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı" panelleri yer alacak. Forum'un ikinci gününde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.