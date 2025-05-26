TSK’da dev FETÖ operasyonu: 60 tutuklamaya sevk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları ve terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen 63 askeri personele yönelik operasyon düzenlendi. Zanlılar, 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup, 4'ü albay, 8'i yarbay, 12'si binbaşı, 15'i yüzbaşı ve 24'ü astsubay / uzman çavuş olmak üzere tamamı, görev yapan askeri personelden oluşuyor. İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce bu sabah gerçekleşen operasyonda 62 askeri personel yakalanarak gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

60 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

İstanbul Adliyesi'ne getirilen 62 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, 60 şüpheliyi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler. 2 şüphelinin ise ifade işlemleri devam ediyor.