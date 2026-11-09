TSK’den ihraç edilen 5 teğmen hakkında iddianame hazır! 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, teğmenlerin bazıları kılıçlarını havaya kaldırarak, tören yönergesinden çıkarılan eski yemin metnini okumuş, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı da atarak kılıç çatmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtmişti. Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz. Burada mesele, emre uyulmamasıdır. Sorgulanan husus ise disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" ifadelerine yer verilmişti. Soruşturma sonucunda, teğmenler Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu, meslekten ihraç edilmişti.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİNE BASKI İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu şüpheli, dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri müşteki, Bayraktaroğlu ise mağdur olarak yer aldı. İddianameye göre şüpheliler, 8 Eylül 2025'de sundukları suç duyurusu dilekçesinde, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında başlangıçta kendi lehlerine oy kullanıldığını, ancak daha sonra kurul üyelerine baskı yapıldığını ve bazı üyelerin oylarını değiştirdiğini ileri sürdü. Şüpheliler, oylarını değiştiren veya kendileri aleyhine oy kullanan bazı kurul üyelerinin daha sonra terfi ettirildiğini, atama ve görev değişiklikleriyle ödüllendirildiğini iddia etti. Diğer bazı kurul üyelerinin ise görevlerinden uzaklaştırıldığını iddia etti. Bu kapsamda başta dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu olmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin baskı yaparak oyların değiştirilmesine neden oldukları öne sürüldü. Şüpheliler, mağdur ve müştekiler hakkında soruşturma yürütülmesini, eylemlerinin ortaya çıkarılmasını ve cezalandırılmalarını talep etti.

İddiaların dayanağı olarak gazeteci Ersin Eroğlu tarafından kaleme alınan "Teğmenler" isimli kitap, Barış Terkoğlu'nun 3 Temmuz 2025 tarihli yazısı ile çeşitli basın ve internet kaynaklarında yayımlanan haber ve yorumlar gösterildi.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SUÇ DUYURUSUNU İŞLEME KOYMADI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, iddiaların soyut olduğu ve maddi delillerle desteklenmediği gerekçesiyle suç duyurusunun işleme konulmamasına karar verildi. Bunun üzerine dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, 5 teğmen hakkında suç duyurusunda bulundu ve şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Bayraktaroğlu'nun veya müşteki kurul üyelerinin diğer kurul üyelerine baskı yaptıklarını görmediklerini, oyların değiştirilmesi yönünde emir ya da talimat verildiğine ilişkin doğrudan bilgilerinin bulunmadığını beyan ettikleri aktarıldı. Şüphelilerin iddialarını esas itibarıyla üçüncü kişiler tarafından kaleme alınan yazı, haber ve kitap içeriklerine, ayrıca Yüksek Disiplin Kurulu kararından sonra gerçekleşen atama, terfi ve emeklilik işlemlerine dayandırdıkları belirtildi.

İFTİRA SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ

Şüphelilerin eylemlerinin Anayasa'nın 74. maddesinde güvence altına alınan dilekçe ve şikayet hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilirken, 5 şüphelinin "iftira" suçunu işledikleri yönünde kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu kaydedildi. İddianamede, müştekilerin şüpheliler hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan da şikayetçi oldukları belirtildi. Ancak şüphelilerin müştekilere ve mağdura yönelik ifadelerinin, görevleri kapsamında gerçekleştirdiklerini ileri sürdükleri hukuka aykırı fiillere ilişkin iddia ve isnatlardan ibaret olduğu kaydedildi.

1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede sonuç olarak 5 teğmen hakkında "iftira" suçundan 1 yıldan 4 yıla hapis cezası istendi. Sanıkların kasten işlenen suçtan mahkum edilmeleri halinde TCK 53 kapsamında belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları talep edildi. Sanıklar ilk kez 9 Şubat'ta Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.