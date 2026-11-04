TSK’nın şampiyon askerleri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Komutanlığı, 22 branşta 568 asker sporcuyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil ediyor. Komutanlığın 2 Kasım 2026'da tanıttığı sporcular arasında dünya ve Avrupa şampiyonları da bulunuyor. Kick boks takımından Hava Öğretmen Üsteğmen Emre Korkmaz, 2024'te Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, 2025'te Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu. Atıcılık takımından Üsteğmen Sertaç Yıldırım, 2025'te Almanya ve İsveç'teki Avrupa kupalarında bronz, 2026'da İsviçre'deki CISM Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda erkek tabanca takımıyla altın madalya kazandı.

Hırvatistan'daki 25 metre düet tabanca takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile bronz elde etti. Atıcılık sporcusu Uzman Yardımcısı Şimal Yılmaz, 2015'te 12 yaşında başladığı branşta 2017'den beri milli takımda. Binicilikte Üsteğmen Eren Evrim Arslan'ın takımı, 1979'dan sonra 2025'te Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı; Hollanda'da 8 ülke ve 20 takımın katıldığı yarışmada dünya birincisi oldu. Modern pentatloncu Sözleşmeli Er Eren Kıvanç Taşyaran 7 yıldır bu branşta. Üsteğmen İhsan Selçuk da milli takımda. Sporcuların hedefinde 2027 CISM Dünya Askeri Oyunları ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları bulunuyor. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör