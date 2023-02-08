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Giriş Tarihi: 8.2.2023 12:46

TSK'nın "uçan kaleleri" deprem bölgelerine personel ve malzeme taşıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelere "uçan kale" olarak da nitelendirilen CH-47 Chinook'ların da bulunduğu genel maksat helikopterleriyle sürekli olarak personel ve yardım malzemesi taşıyor.

AA
TSK’nın uçan kaleleri deprem bölgelerine personel ve malzeme taşıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu. Gün boyu deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile onların ekipmanları ve yardım malzemeleri taşınırken faaliyetler gece boyunca da devam etti. Bu kapsamda aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 75 hava aracı ile 350'den fazla sorti destek uçuşu yapıldı. Çalışmalar kapsamında deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı.

Edinilen bilgiye göre, bunların yanı sıra dün ve bugün hava şartlarının uygun olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye personel ve yardım malzemesi nakline katkı sağlamak için aralarında "uçan kale" olarak da nitelendirilen CH-47 tipi helikopterlerin de olduğu genel maksat helikopterleri sevk ediyor. Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelere genel maksat helikopterleriyle sürekli olarak personel ve yardım malzemesi taşınıyor. Şu anda Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 30 helikopterin çalışmalara katıldığı, batıdaki birliklerden sevk edilecek helikopterlerle bu rakamın daha da artacağı öğrenildi. Öte yandan, afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA'nın da uçuşlarının devam ettiği öğrenildi.

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TSK'nın "uçan kaleleri" deprem bölgelerine personel ve malzeme taşıyor
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