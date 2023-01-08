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Giriş Tarihi: 8.1.2023 20:37 Son Güncelleme: 8.1.2023 20:56

Şanlıurfa'da tüfekle fotoğraf çekmek isterken kazayla annesini vurdu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evdeki tüfekle fotoğraf çekmek isteyen 9 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla annesini vurdu.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Şanlıurfa’da tüfekle fotoğraf çekmek isterken kazayla annesini vurdu

Olay, ilçeye bağlı kırsal Kaynakbaşı Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre; annesiyle birlikte evde oturduğu sırada tüfekle fotoğraf çekmek isteyen 9 yaşındaki F.H. elinin tetiğe temas etmesi sonucu karşısında bulunan annesi Güzel Hançer'i başından vurdu.

Silah sesi üzerine odaya gelen aile fertleri, talihsiz anneyi kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, anne Güzel Hançer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, F.H. ise karakola götürüldü.

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuk serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Şanlıurfa'da tüfekle fotoğraf çekmek isterken kazayla annesini vurdu
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