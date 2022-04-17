Tuğba annenin, kızı Deniz’i yaşatma savaşı

KocaeliGölcük'te 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremde anne ve kız kardeşini kaybederek enkazdan yaralı çıkarılan Tuğba İnci, şimdi de lösemi hastası 4 yaşındaki kızı Deniz için mücadele ediyor. Lösemi hastası Deniz İnci, Lösante Hastanesi'nde 6 aydır tedavi görüyor. Anne Tuğba İnci, 17 Ağustos 1999'da Gölcük depreminde en büyük acılardan birini yaşadı. Yaralı olarak kurtuldu ancak deprem yüzünden 'çınarlarım' dediği annesi ve kız kardeşini toprağa verdi. "Ben o depremde çınarlarımı kaybettim. Annem ve kız kardeşimi toprağın altında bıraktım. Şimdi kök salmışken köklerimi de tohumumu da kaybedemem. Kızımı da bu hastalığa bırakmak istemiyorum" sözleriyle acısını paylaşan Tuğba İnci, güzel yarınlar için kızı ile mücadelesine Lösante Hastanesi'nde devam ediyor. Tuğba İnci, kızı Deniz'i kaybetmemek için mücadele ettiğini belirterek, bu hastalığı kızıyla birlikte yeneceğini söyledi.