Tuğba Ekinci aylık 25 bin lira kira ödeyecek

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci Şişli'de oturduğu dairesinde, ev sahibiyle geçtiğimiz yıl davalık olmuştu. Gayrettepe Mahallesi'nde oturan Tuğba Ekinci aylık 6 bin 200 lira kira ödediği dairesinde, ev sahibi N.G'nin 28 bin lira istemesi üzerine küplere binmişti.

EV SAHİBİ DAVA AÇTI

Ünlü şarkıcı zam oranının fahiş oranda artarak yüzde 350 olduğunu belirterek bu fiyatı veremeyeceğini söyledi. Ev sahibi N.G bölgedeki emsal evlerin fiyatlarının bu miktarda olduğunu ifade etti. Tuğba Ekinci, makul değerlerde zam oranı üzerinden anlaşma teklifine; ev sahibi zarar edeceğini gerekçe göstererek teklife yanaşmadı. Tarafların anlaşamaması üzerine evin sahibi N.G İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kira tespit davası açtı.

AYLIK 25 BİN

Mahkeme geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'de görüldü. Duruşmaya davalı Tuğba Ekinci, ev sahibi N.G ve tarafların avukatları katıldı. Bilirkişi Raporunda ev sahibinin istediği 28 bin lira kira bedelinin yerinde olduğu değerlendirildi. Tarafların savunmaların ardından mahkeme davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti Tuğba Ekinci'nin, aylık 25 bin lira ev sahibine kira ödemesine hükmetti.