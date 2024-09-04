Tuğba hemşirenin eşi adli kontrolle serbest

Eskişehir'de, hemşire Tuğba Koç'un evlilik yıl dönümünde ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi, serbest bırakıldı. Odunpazarı ilçesinde bir aracın arka koltuğunda hemşire Tuğba Koç'un (25) ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen A.K, cumhuriyet savcılığınca sorgulandı. A.K'nin sorgusunda, eşinin yaşadığı uyku sorunu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Tuğba Koç'un Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsisinde, intihar ettiğine ilişkin emarelerin tespit edildiği öğrenildi. Tuğba Koç'un cenazesi, ailesi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi morgundan teslim alındı. Bu sırada Koç'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Koç'un cenazesinin, Alpu ilçesine bağlı kırsal Alapınar Mahallesi'nde toprağa verildi.