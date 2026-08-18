Tuğba öğretmen bebeğine doyamadı

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'da öğretmen olarak görev yapan Tuğba Tunç (30), özel bir hastanede kızını dünyaya getirdikten bir gün sonra kalbine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. Altınözü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Tuğba Tunç, 2 yıl önce hayatını Murat Tunç ile birleştirdi. Tunç çifti ilk çocuklarını kucaklarına almanın heyecanı içerisindeydi. Tuğba öğretmen 2 Ağustos'ta memleketi Aksaray
'daki özel bir hastanede kızı Gökçe Umay'ı dünyaya getirdi. Bir gün sonra bebeği ile birlikte taburcu olan Tuğba Tunç, evinde istirahatliyken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Tuğba öğretmenin kalbine pıhtı attığı belirlendi. Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğba öğretmen için Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
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Mete Efendioğlu - Editör