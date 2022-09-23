Haberler Yaşam Haberleri Tuğçe Kandemir konserinde bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Giriş Tarihi: 23.9.2022 00:48

Tuğçe Kandemir konserinde bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Adıyaman'da Gençlik ve Çocuk Festivali çerçevesinde düzenlenen Tuğçe Kandemir’in konseri esnasında çıkan bıçaklı kavgalarda 1’i ağır 4 kişi yaralandı

İHA
Tuğçe Kandemir konserinde bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eğri Çayı Parkında Gençlik ve Çocuk Festivali çerçevesinde düzenlenen Tuğçe Kandemir'in konseri esnasında alanda bulunan bir grup şahıs arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıslar birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konserin devam ettiği esnada konser alanında yine iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Burada çıkan kavgada ise bir kişi koluna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konser bitimine yakın ise iki kişi bir grup şahsın saldırısına uğradı. Tekme ve yumruk darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan her iki kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konserde çıkan olaylardan dolayı yaralanan 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasına neden olan şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT için FLAŞ açıklama! 'Sorunlarını çözmek, bizim görevimiz'
Seri cinayetler işlemişti! 2 polisi yaralayan Güven Güler tutuklandı
Son dakika: A Milli Takım Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldi! Milliler evinde Lüksemburg'a takıldı
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB 2022 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları için tarih verdi!
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları/Bursluluk sınav sonuçları MEB ekranından öğrenilecek
Bursluluk sınavı sonuçları 2022 MEB ile duyurulacak! İOKBS sonuçları/Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika | Avrupa'da üretim duruyor! Türkiye krizden yeni bir misyonla çıkıyor
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! - MPİ bilet sorgulama
Memleket ne hale geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuğçe Kandemir konserinde bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA