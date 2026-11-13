Tuğçe Yıldız’ı kurşun yağmuruna tutmuştu! Caninin olaydan önceki sosyal medya paylaşımı kan dondurdu

'EVLENMEK ZORUNDA KALDIM'

Tutuklu sanık Ahmet Yıldız'ın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle 7 Haziran'da yargılanmasına başlandı. Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade veren 1 çocuk annesi Tuğçe Yıldız, bir yıl önce eşini terk edip babasının evine döndüğünü, olaydan bir ay önce ise 6 yaşındaki kızı N.Y.'yi düşünerek evine dönüp, eşiyle barıştığını belirtti. Teyzesinin oğlu olan Ahmet Yıldız ile 14 yaşındayken kendisine istismarda bulunduğu için evlenmek zorunda kaldığını, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü ve hamileyken darbedildiği için kızının 5 aylık dünyaya geldiğini de söyleyen Yıldız, olay anını başına aldığı darbe nedeniyle hatırlamadığını belirterek, "Beni sürekli aldatıyordu. Evde de sürekli tartışma yaşıyorduk. Bana tecavüz ettiği için evlenmek zorunda kaldım. Sürekli para yüzünden tartışıyoruz. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.

SİLAHI SATMAK İÇİN EMANET ALMIŞ

Tutuklu sanık Ahmet Yıldız ise savunmasında, tartıştığı eşini korkutup susturmak için montunun cebinden çıkardığı silahının ateş aldığını iddia ederek, "Arkadaşımın paraya ihtiyacı vardı. Ruhsatsız silahını satmak için ondan aldım. O gün de silah yanımdaydı. Eşimin susması için çıkarttığımda silah patladı" ifadelerini kullandı.