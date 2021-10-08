TÜGVA yeni görüntüyü paylaştı! "Eşyalarımızı gasp edip kendi isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar"

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018'de imzalanan kira sözleşmesi ile 10 yıllığına Adalar'daki binasında hizmet vermeye başlayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), sözleşmeyi tek taraflı fesih etmesi ile hedef haline getirildi. Fesih kararının valilik ve kaymakamlıkça reddedilmesine karşın İBB hiçbir yasal kararı tanımayarak, TÜGVA Adalar Temsilciliği binasını zorla boşaltma girişiminde bulundu.