TÜGVA yeni görüntüyü paylaştı! "Eşyalarımızı gasp edip kendi isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar"

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018'de imzalanan kira sözleşmesi ile 10 yıllığına Adalar'daki binasında hizmet vermeye başlayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), sözleşmeyi tek taraflı fesih etmesi ile hedef haline getirildi. Fesih kararının valilik ve kaymakamlıkça reddedilmesine karşın İBB hiçbir yasal kararı tanımayarak, TÜGVA Adalar Temsilciliği binasını zorla boşaltma girişiminde bulundu.
GENÇLERİ DARBETTİLER
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar ilçe teşkilatına mensup bazı kişiler ve beraberlerindeki İBB zabıtaları TÜGVA'nın Adalar Temsilciliği'ni bastı. Vakıf yetkililerini dışarı çıkaran zorbalar, vakfa ait eşyaları kamyonlara yükleyerek adeta yağmaladı. Baskın sırasında TÜGVA binasında bulunan bazı gençler darbedildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER GELMEYE DEVAM EDİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği'ne yaptığı skandal baskın sonrası yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
Zorba İBB'li zabıtalar;— TÜGVA İstanbul (@tugvaistanbul) October 7, 2021
Evimize girmişler.
Kilidimizi değiştirmişler.
Üzerine, eşyalarımızı gasp edip bir de kendi isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar.
Sözün bittiği yer.#GençlerDireniyor pic.twitter.com/ZeeK6ZeSXo
İBB zabıta ekiplerinin tahliye etmeye çalıştığı binada yaşananlara dair TÜGVA İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında dikkat çeken bir videoya yer verildi.
"KENDİ İSİMLERİNİ TABELALARIMIZA YAPIŞTIRMIŞLAR"
Paylaşımda "Zorba İBB'li zabıtalar; Evimize girmişler. Kilidimizi değiştirmişler. Üzerine, eşyalarımızı gasp edip bir de kendi isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar. Sözün bittiği yer." ifadeleri yer aldı.
Söz konusu paylaşımda hukuksuz işgalde kurum içerisinde yer alan bir tabelanın üzerine İBB logolu "BAŞKAN" yazıldığı görüldü.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmeye kalkışmıştı
Olay kısa sürede gündem olurken, İBB haksız olduğu için binadan çıkmak zorunda kalmıştı.
TÜGVA'DAN İBB ZABITASI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Türkiye Gençlik Vakfı'nın, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Suç duyurusunda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta amirleri ve görevlilerin yağma, görevi kötüye kullanma, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını işlediğine dikkat çekildi.
"İBB ZORLA BİNAMIZI GASP ETTİ"
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yapılan açıklamada; "İBB, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaların götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır" denildi.