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Giriş Tarihi: 04.11.2026 12:57

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

TÜİK'in en güncel verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Listede 1 milyon nüfus barajını aşarak tarihe geçen o ilçe, tek başına onlarca şehri geride bıraktı. İşte nüfusu rekor kıran o yerler ve sıralamanın detayları...

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TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe
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Türkiye genelinde nüfus dağılımı her yıl büyük bir hızla değişirken, bazı ilçeler büyüklükleriyle parmak ısırtıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, megakentleri bile gölgede bırakan çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu.

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

Öyle ki, listenin zirvesinde yer alan bir ilçemiz, bugün Türkiye'deki 57 ilin nüfusunu tek başına geride bırakarak 1 milyon sınırını aşan ilk ilçe unvanını korudu. İstanbul'dan Ankara'ya, Gaziantep'ten İzmir'e kadar milyonların yaşadığı devasa merkezlerin kıyasıya yarıştığı listede büyük sürprizler var.

Peki, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? Sizin yaşadığınız ilçe bu dev listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte nüfusuyla ezici bir üstünlük kuran o rekor sahibi ilçe ve Türkiye'nin en kalabalık 10 bölgesi...

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYONU AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) hazırlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre ülke nüfusu, 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Türkiye'nin yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu.

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TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

O İLÇENİN NÜFUSU 57 İLİ GERİDE BIRAKTI

Esenyurt'ta 2025'te yaşayanların sayısı 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer alırken Türkiye'de ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti. Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye'nin 57 ilini de geride bıraktı. İlçenin geçtiği iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

TÜRKİYE'NİN EN DÜŞÜK NÜFUSLU İLÇESİ...

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1704 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1889 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 1977 kişiyle Yalıhüyük'ü takip etti. Bilecik'in İnhisar ilçesi 2 bin 79, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi 2 bin 123 kişiyle nüfusu en az diğer ilçeler olarak sıralandı.

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

2025 yılı verilerine göre en yüksek nüfuslu 10 ilçeye ilişkin veriler şöyle:

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

İSTANBUL- ESENYURT
NÜFUSU: 1.003.905

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

GAZİANTEP-ŞAHİNBEY

NÜFUSU: 957.792

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

ANKARA-ÇANKAYA

NÜFUSU: 952.198

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

ANKARA-KEÇİÖREN

NÜFUSU: 931.722

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

GAZİANTEP-ŞEHİTKAMİL

NÜFUSU: 905.880

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

BURSA-OSMANGAZİ

NÜFUSU: 886.111

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE

NÜFUSU: 785.270

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

ADANA-SEYHAN

NÜFUSU: 782.204

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

İSTANBUL-PENDİK

NÜFUSU: 752.033

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

İSTANBUL-ÜMRANİYE

NÜFUSU: 728.913

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

TÜRKİYE NÜFUSU ARTIŞTA!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre nüfus, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde 181 bin 684 kişi yükseldi.

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 264 bin 337 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (43 milyon 237 bin 949 kişi) olarak kaydedildi.

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

Güncel rakamlar şu şekilde:

Toplam nüfus: 86.502.286

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

Erkek: 43.264.337

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

Kadın: 43.237.949

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe
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