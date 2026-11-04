TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

Öyle ki, listenin zirvesinde yer alan bir ilçemiz, bugün Türkiye'deki 57 ilin nüfusunu tek başına geride bırakarak 1 milyon sınırını aşan ilk ilçe unvanını korudu. İstanbul'dan Ankara'ya, Gaziantep'ten İzmir'e kadar milyonların yaşadığı devasa merkezlerin kıyasıya yarıştığı listede büyük sürprizler var.

Peki, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? Sizin yaşadığınız ilçe bu dev listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte nüfusuyla ezici bir üstünlük kuran o rekor sahibi ilçe ve Türkiye'nin en kalabalık 10 bölgesi...