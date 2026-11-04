TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi yine değişmedi! İşte nüfusuyla illeri geride bırakan o ilçe

Öyle ki, listenin zirvesinde yer alan bir ilçemiz, bugün Türkiye'deki 57 ilin nüfusunu tek başına geride bırakarak 1 milyon sınırını aşan ilk ilçe unvanını korudu. İstanbul'dan Ankara'ya, Gaziantep'ten İzmir'e kadar milyonların yaşadığı devasa merkezlerin kıyasıya yarıştığı listede büyük sürprizler var.
Peki, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? Sizin yaşadığınız ilçe bu dev listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte nüfusuyla ezici bir üstünlük kuran o rekor sahibi ilçe ve Türkiye'nin en kalabalık 10 bölgesi...
İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYONU AŞTI
Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) hazırlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre ülke nüfusu, 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Türkiye'nin yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu.
O İLÇENİN NÜFUSU 57 İLİ GERİDE BIRAKTI
Esenyurt'ta 2025'te yaşayanların sayısı 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer alırken Türkiye'de ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti. Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye'nin 57 ilini de geride bıraktı. İlçenin geçtiği iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.
TÜRKİYE'NİN EN DÜŞÜK NÜFUSLU İLÇESİ...
Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1704 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1889 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 1977 kişiyle Yalıhüyük'ü takip etti. Bilecik'in İnhisar ilçesi 2 bin 79, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi 2 bin 123 kişiyle nüfusu en az diğer ilçeler olarak sıralandı.
2025 yılı verilerine göre en yüksek nüfuslu 10 ilçeye ilişkin veriler şöyle:
İSTANBUL- ESENYURT
NÜFUSU: 1.003.905
GAZİANTEP-ŞAHİNBEY
NÜFUSU: 957.792
ANKARA-ÇANKAYA
NÜFUSU: 952.198
ANKARA-KEÇİÖREN
NÜFUSU: 931.722
GAZİANTEP-ŞEHİTKAMİL
NÜFUSU: 905.880
BURSA-OSMANGAZİ
NÜFUSU: 886.111
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE
NÜFUSU: 785.270
ADANA-SEYHAN
NÜFUSU: 782.204
İSTANBUL-PENDİK
NÜFUSU: 752.033
İSTANBUL-ÜMRANİYE
NÜFUSU: 728.913
TÜRKİYE NÜFUSU ARTIŞTA!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre nüfus, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde 181 bin 684 kişi yükseldi.
Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 264 bin 337 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (43 milyon 237 bin 949 kişi) olarak kaydedildi.