TÜİK EYLÜL ENFLASYON TAKVİMİ 2026 | Eylül ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AĞUSTOS AYINDA ENFLASYON NE OLMUŞTU?

TÜİK'in son açıkladığı verilere göre ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.

Yılın başından ağustos sonuna kadar fiyatlardaki artış yüzde 22,07 olurken on iki aylık ortalamalara göre değişim yüzde 31,79 olarak kayıtlara geçti.