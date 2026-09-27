TÜİK EYLÜL ENFLASYON TAKVİMİ 2026 | Eylül ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ağustos ayında açıklanan rakamların ardından Eylül ayının verileri beklenmeye başlandı. Geçen ay tüketici fiyatlarındaki artış devam ederken yıllık enflasyonda ise düşüş kaydedilmişti. Eylül ayına ait yeni rakamlar, fiyatların son bir aylık dönemde nasıl bir seyir izlediğini görmek isteyen vatandaşlar tarafından bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi sonuçlarını 5 Ekim 2026 Pazartesi günü yayımlayacak. Rakamlar saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
TÜİK'in son açıkladığı verilere göre ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.
Yılın başından ağustos sonuna kadar fiyatlardaki artış yüzde 22,07 olurken on iki aylık ortalamalara göre değişim yüzde 31,79 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül 2026 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı. Buna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 23,70'e, hanehalkında ise yüzde 45,60'a yükseldi.
Reel sektörün aynı döneme ilişkin beklentisi ise gerileyerek yüzde 32,50 oldu. Böylece piyasa, reel sektör ve hanehalkının gelecek 12 aya ilişkin beklentileri de son verilerle belli oldu.