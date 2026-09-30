Tül perdeleri bembeyaz yapan gizli formül: deterjan gözüne 2 yemek kaşığı eklemeniz yeterli

Sıkma Devri ve Kırışıklık Önleme Tüyosu

Perdelerin lekesiz çıkması kadar ütü istemeden asılabilir olması da büyük kolaylık sağlar. Makinenizin sıkma devrini maksimum 400 veya 600 devir olarak ayarlayın. Yüksek devirli sıkma işlemleri tüllerin kırışmasına ve liflerin zarar görmesine neden olur. Yıkama biter bitmez perdeleri makinede bekletmeden nemli bir şekilde yerine asarsanız, kendi ağırlığıyla süzülerek ütülenmiş gibi dümdüz olacaktır.