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Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:56

Tül perdeleri bembeyaz yapan gizli formül: deterjan gözüne 2 yemek kaşığı eklemeniz yeterli

Zamanla grileşen ve is lekesi tutan tül perdeleri ilk günkü parlaklığına kavuşturmak sanıldığı kadar zor değil. Çamaşır makinesinin deterjan gözüne ekleyeceğiniz bu doğal malzeme sararmayı anında söküyor.

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Tül perdeleri bembeyaz yapan gizli formül: deterjan gözüne 2 yemek kaşığı eklemeniz yeterli
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Ev temizliğinde en çok zaman alan konulardan biri de zamanla canlılığını kaybeden tülleri eski beyazlığına kavuşturmaktır. Pahalı kimyasallara veya saatlerce suda bekletme işlemlerine gerek kalmadan perdeleri kar beyazı yapmanın pratik yolu bulundu. İşte tülleri yıpratmadan parlatıyor.

Sararma ve Grileşmenin Asıl Sebebi Nedir?

Tül perdeler, evde biriken toz, yemek buharı, sigara dumanı ve dışarıdan gelen egzoz isini en hızlı emen ev tekstil ürünleridir. Sıradan çamaşır deterjanları yüzeydeki tozu temizlese de dokuların arasına nüfuz eden bu sarı is tabakasını tamamen söküp atamaz. Zamanla kumaş liflerine yerleşen bu tabaka, perdelerin ne kadar yıkanırsa yıkansın mat ve kirli görünmesine yol açar.

Deterjan Gözüne Eklenecek Olan Gizli Formül

Tülleri yıpratmadan dokularındaki sararmayı söken ve deterjan gözüne sadece 2 yemek kaşığı eklemeniz gereken mucizevi malzeme karbonat (veya çamaşır sodası) olarak öne çıkıyor. Karbonat, doğal bir leke sökücü ve su yumuşatıcı işlevi görerek deterjanın temizleme gücünü katbekat artırır. Kireçli suların kumaş üzerinde bıraktığı sertliği kırarak liflerin arasına sıkışmış kiri dışarı atar.

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Karbonat ve Deterjan Karışımı Nasıl Uygulanır?

Uygulama oldukça pratiktir. Çamaşır makinenizin ana yıkama (deterjan) gözüne her zamanki kullandığınız toz veya sıvı deterjanı koyun. Ardından deterjanın tam üzerine 2 yemek kaşığı dolusu karbonat ekleyin. Eğer perdeleriniz aşırı derecede sararmışsa veya yoğun is kokusu varsa, yumuşatıcı gözüne de yarım çay bardağı elma veya beyaz sirke ekleyerek etkiyi ikiye katlayabilirsiniz.

Perdeleri Yıkarken Yapılan En Büyük Yanlış: Derece Ayarı

Tül perdeleri beyazlatmak isterken yapılan en büyük hatalardan biri yüksek sıcaklıkta yıkamaktır. Sentetik ve hassas dokulu tüller, 40 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda yıkandığında kumaşın yapısı bozulur ve sararma kumaşa adeta hapsolur. Doğal temizleme formülünün tam performans göstermesi için makinenizi mutlaka 30 derece hassas yıkama veya perde programına ayarlamanız gerekir.

Sıkma Devri ve Kırışıklık Önleme Tüyosu

Perdelerin lekesiz çıkması kadar ütü istemeden asılabilir olması da büyük kolaylık sağlar. Makinenizin sıkma devrini maksimum 400 veya 600 devir olarak ayarlayın. Yüksek devirli sıkma işlemleri tüllerin kırışmasına ve liflerin zarar görmesine neden olur. Yıkama biter bitmez perdeleri makinede bekletmeden nemli bir şekilde yerine asarsanız, kendi ağırlığıyla süzülerek ütülenmiş gibi dümdüz olacaktır.

İnatçı Lekeler İçin Ön Bekletme Yöntemi

Eğer tül perdeleriniz uzun süredir yıkanmadıysa ve üzerinde katılaşmış is lekeleri varsa, makineye atmadan önce kısa bir ön işlem uygulayabilirsiniz. Ilık suyla doldurduğunuz bir leğene 3 yemek kaşığı kaya tuzu veya karbonat ekleyip perdeleri 1 saat kadar bu suda bekletin. Bu işlem, kumaşa yapışan kaba kiri yumuşatarak makinedeki yıkama performansını zirveye çıkaracaktır.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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