Tüm adayı yılanlar istila etti! Çareyi havadan binlerce fare bırakmakta buldular

ADADAKİ KUŞ POPÜLASYONU BİTME NOKTASINA GELDİ

Guam Adası sakinleri, yıllardır adayı adeta ele geçiren kahverengi ağaç yılanları (Boiga irregularis) ile mücadele ediyor. Doğal bir düşmanı olmadığı için hızla çoğalan bu canlılar, adadaki kuş popülasyonunu bitirme noktasına getirdi.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) destekli bilim insanları ise çareyi adeta gökten fare yağdırmakta buldu. Üstelik bu fareler sıradan birer yem değil, içlerinde yılanlar için ölümcül olan bir madde taşıyor.