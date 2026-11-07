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Giriş Tarihi: 07.11.2026 14:08 Son Güncelleme: 07.11.2026 14:09

Tüm adayı yılanlar istila etti! Çareyi havadan binlerce fare bırakmakta buldular

Pasifik'teki Guam Adası, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra adaya sızan milyonlarca kahverengi ağaç yılanının esiri oldu. Kuş türlerini yok eden ve elektrik şebekelerini çökerten bu ölümcül istilaya karşı ordu ve bilim insanları, gökyüzünden paraşütle ilaçlı ölü fareler yağdırarak tarihin en sıra dışı operasyonunu başlattı.

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Tüm adayı yılanlar istila etti! Çareyi havadan binlerce fare bırakmakta buldular
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Doğanın dengesi bozulduğunda bazen en akılalmaz çözümler bile masaya yatırılabiliyor. Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki Guam Adası'nda tam olarak böyle bir senaryo yaşanıyor. Adadaki yılan nüfusunun 2 milyonu aşması üzerine yetkililer, orman kimyasalları kullanmak yerine biyolojik bir savunma geliştirdi: Havadan, özel düzeneklerle ölü fareler bırakmak!

Tüm adayı yılanlar istila etti! Çareyi havadan binlerce fare bırakmakta buldular

ADADAKİ KUŞ POPÜLASYONU BİTME NOKTASINA GELDİ

Guam Adası sakinleri, yıllardır adayı adeta ele geçiren kahverengi ağaç yılanları (Boiga irregularis) ile mücadele ediyor. Doğal bir düşmanı olmadığı için hızla çoğalan bu canlılar, adadaki kuş popülasyonunu bitirme noktasına getirdi.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) destekli bilim insanları ise çareyi adeta gökten fare yağdırmakta buldu. Üstelik bu fareler sıradan birer yem değil, içlerinde yılanlar için ölümcül olan bir madde taşıyor.

Tüm adayı yılanlar istila etti! Çareyi havadan binlerce fare bırakmakta buldular

2 MİLYON YILAN KABUSU NASIL BAŞLADI?

Her şey İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından başladı. Normalde adaya ait olmayan kahverengi ağaç yılanları, askeri kargo gemilerinin içinde gizlice Guam Adası'na sızdı. Adada kendilerini avlayacak hiçbir doğal yırtıcı bulunmayan bu sürüngenler, adeta bir üreme patlaması yaşadı.

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Tüm adayı yılanlar istila etti! Çareyi havadan binlerce fare bırakmakta buldular

Kısa sürede sayıları milyonları bulan yılanlar, adadaki yerel kuş türlerinin neredeyse tamamını tüketerek ekosistemi çökertti. Üstelik elektrik tellerine tırmanarak her yıl milyonlarca dolarlık elektrik kesintilerine ve ısırılma vakalarına yol açmaya başladılar. Ayrıca bu durum, turistik bir merkez olan Guam Adası'nın imajını da zedeledi.

Tüm adayı yılanlar istila etti! Çareyi havadan binlerce fare bırakmakta buldular

HAVADAN FARE YAĞDIRDILAR!

Geleneksel tuzaklar ve avcı köpekler bu devasa nüfusla başa çıkmaya yetmeyince, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) devreye girdi. Milyonlarca dolarlık bütçeyle hazırlanan operasyonda, askeri helikopterlerden adanın balta girmemiş ormanlarına binlerce ölü fare bırakılmasına karar verildi. Ancak bu fareler alelade birer yem değildi.

Tüm adayı yılanlar istila etti! Çareyi havadan binlerce fare bırakmakta buldular

FARELERE AĞRI KESİCİ ENJEKTE EDİLDİ

Operasyonun en şaşırtıcı kısmı ise farelerin nasıl "zehirli" hale getirildiğinde saklı. Bilim insanları, insanlar için son derece güvenli olan ve eczanelerde satılan parasetamol (ağrı kesici) maddesinin bu yılan türü için ölümcül bir toksin olduğunu keşfetti.

Her bir ölü farenin içine tam 80 miligram parasetamol enjekte edildi. Yılanlar bu fareleri yediklerinde, ağrı kesici madde sürüngenlerin kanındaki oksijen taşıma kapasitesini tamamen sıfırlıyor ve yılanlar hiçbir acı hissetmeden uykuya dalarak etkisiz hale geliyor.

Tüm adayı yılanlar istila etti! Çareyi havadan binlerce fare bırakmakta buldular

NEDEN PARAŞÜTLE ATIYORLAR?

Farelerin uçaktan direkt olarak yere fırlatılmamasının da çok zekice bir sebebi var. Kahverengi ağaç yılanları hayatlarının neredeyse tamamını ağaç tepelerinde avlanarak geçiriyor.

Tüm adayı yılanlar istila etti! Çareyi havadan binlerce fare bırakmakta buldular

Eğer fareler yere düşerse, adadaki diğer evcil ya da yaban hayvanları tarafından yenebilirdi. Bunun önüne geçmek için her fareye kartondan yapılmış mini paraşütler ve uzun şeritler bağlandı. Helikopterden bırakılan fareler, bu düzenekler sayesinde ağaçların yüksek dallarına takılıp asılı kalıyor; böylece tam da yılanların avlandığı bölgede "hazır bir akşam yemeği" olarak bekliyor.

Yapılan testlerde bu sıra dışı yöntemin hedef bölgelerdeki yılan nüfusunu %80 ila %90 oranında azalttığı görüldü. Doğanın dengesini bozmanın faturasını ağır ödeyen insanlık, şimdi bu dengeyi gökten fare yağdırarak geri kurmaya çalışıyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Tüm adayı yılanlar istila etti! Çareyi havadan binlerce fare bırakmakta buldular
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