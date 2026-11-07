Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, isimleriyle merak uyandıran yemekleri ve ortaya çıkış hikâyelerini bir araya getirdi. Listede Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden imambayıldı da yer aldı. Patlıcan, domates, soğan ve zeytinyağıyla hazırlanan bu geleneksel yemeğin ismi, yüzyıllardır anlatılan eğlenceli bir efsaneye dayanıyor.
TasteAtlas'ın yayınladığı seçkide yer alan geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez zeytinyağlısı imambayıldı, adının arkasında yatan eğlenceli efsaneyle uluslararası alanda yeniden ilgi odağı oldu.
İMAMBAYILDI YEMEĞİNİN İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Yüzyıllardır anlatılan ve TasteAtlas tarafından da paylaşılan popüler rivayete göre, bir Türk imamı, bir zeytinyağı tüccarının kızıyla evlenir. Gelinin çeyizi olarak eve tam on iki kavanoz kaliteli zeytinyağı getirilir.
Taze gelin, her gün eşine bu özel zeytinyağıyla hazırladığı enfes patlıcan yemeğini pişirir. Ancak günlerden bir gün masaya yemek gelmez; çünkü on iki kavanoz zeytinyağının tamamı tükenmiştir.
Durumu öğrenen imamın, yemeğin damakta bıraktığı olağanüstü lezzetten mi yoksa evdeki zeytinyağı stoğunun bitip gelen mutfak masrafının büyüklüğünden mi bilinmez, baygınlık geçirdiği söylenir.
Zeytinyağlı kültürümüzün en zarif örneklerinden biri sayılan imambayıldı, TasteAtlas gibi küresel platformlarda yer alarak hem hikayesiyle merak uyandırmaya hem de Türk mutfağını tanıtmaya devam ediyor.
Dünya mutfaklarını oylayan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Patlıcanlı Yemekleri" listesini güncelledi. Listenin ilk 10 basamağında Türkiye'nin sergilediği performans, gastronomi dünyasında büyük yankı uyandırdı.
10. Parmigiana - SİCİLYA
9. Yúxiāng - SİÇUAN
8. Mutabal - LÜBNAN
7. Alinazik kebab - TÜRKİYE
6. Kuzu Şiş - TÜRKİYE
5. Lasagne alla parmigiana - İTALYA
4. Sinigang - FİLİPİNLER
3. Parmigiana alla napoletana - İTALYA
2. Hünkar beğendi - TÜRKİYE
1. Pasta 'nasciata - SİCİLYA
TÜRKİYE YİNE ZİRVELERDE! DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ LİSTESİNE DAMGA VURAN O LEZZET BAKIN HANGİSİ!
Küresel gastronomi dünyasının en saygın rehberlerinden TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oyları ve uzman incelemeleriyle belirlediği "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini yayınlayarak lezzet haritasını güncelledi. Dünya mutfaklarının sıralandığı bu listede Türk mutfağı Anadolu'nun o lezzetiyle ilk 5'e girdi! İşte listeye damgasını vuran o Türk lezzetleri ve ülkelerin sıralaması...
40. Inasal na manok - FİLİPİNLER
39. Bistec a lo pobre - ŞİLİ
38. Hünkar beğendi - TÜRKİYE
37. Tonkotsu ramen - JAPONYA
36. Tagliata di manzo - İTALYA
35. Arroz con bogavante - İSPANYA
34. Costela - BREZİLYA
33. Çökertme kebabı - TÜRKİYE
32. Châteaubriand - FRANSA
31. Khao soi - TAYLAND
30. Phanaeng Curry - TAYLAND
29. Soto betawi - ENDONEZYA
28. Cordero al palo - ŞİLİ
27. Tibs - ETİYOPYA
26. Beyti kebabı - TÜRKİYE
25. Païdakia - YUNANİSTAN
24. Maguro nigiri sushi - JAPONYA
23. Cochinita pibil - MEKSİKA
22. Yokohama-Style Ramen - JAPONYA
21. Leitão da bairrada - PORTEKİZ
20. Empanadas Tucumanas - ARJANTİN
19. Pollo a la brasa - PERU
18. Bistecca alla Fiorentina - İTALYA
17. Amritsari kulcha - HİNDİSTAN
16. Siu mei - ÇİN
15. Picanha - BREZİLYA
14. Beyran çorbası - TÜRKİYE
13. Seco de cabrito - PERU
12. Bath kulu badhu - SRİ LANKA
11. Central Texas-Style Barbecue - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
10. Pappardelle al cinghiale - İTALYA
9. Quesabirria - MEKSİKA
8. Komplet lepinja - SIRBİSTAN
7. Arroz tapado - PERU
6. Kontosouvli - YUNANİSTAN
LİSTENİN 5. SIRASINDA ANADOLU'NUN O LEZZETİ YER ALIYOR!
5. Cağ kebabı - TÜRKİYE
4. State kambing - ENDONEZYA
3. Tajarin al tartufo bianco d'Alba - İTALYA
2. Pizza Napoletana - İTALYA
1. Vori-vori - PARAGUAY
TÜRKİYE DÜNYA YEMEKLERİ SIRALAMASINDA İLK 5'E, DÜNYA TATLILARI LİSTESİNDE ZİRVE OTURDU! "DÜNYANIN EN İYİ TATLISI" BAKIN HANGİ TÜRK LEZZETİ SEÇİLDİ!
Global düzeyde geniş takipçi listesi bulunan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Yemekleri" listesinin yanı sıra dünyanın en iyi tatlılarını açıkladığı listeyi de yayınladı. Listenin zirvesine ise Türkiye bakın hangi tatlı ile oturdu... İşte sıralamadaki ilk 19 lezzet:
19. Kunāfah - MISIR
18. Bambalouni - TUNUS
17. Nutella crêpes - FRANSA
16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ
15. Carlota de limón - MEKSİKA
14. Pisang goreng - ENDONEZYA
13. Pavê - BREZİLYA
12. Kladdkaka - İSVEÇ
11. Cremolada - PERU
10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ
9. Tinginys - LİTVANYA
8. Sweet crêpes - FRANSA
7. Tembleque - PORTO RİKO
6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE
5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE
4. Strudel - İTALYA
3. Gelato al pistacchio - İTALYA
2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE
VE LİSTENİN ZİRVESİNDE:
1. Antakya künefesi - TÜRKİYE
TASTEATLAS TÜRK LEZZETLERİNE DOYMUYOR! BAKIN "TÜRKİYE'NİN EN İYİ YEMEKLERİ" LİSTESİNDE HANGİ LEZZETLER VAR!
Söz konusu lezzet rotaları olunca Türkiye sonsuz seçenekleriyle öne çıkıyor. Dört bir yanından gelen doğal güzellikler ve zengin tarihinin izleriyle görsel şölenler yaşatan popüler yerleri, kendilerine has lezzetleriyle de unutulmaz deneyimler vadediyor. "Türkiye'de ne yenmeli?" sorusuna binlerce çeşit yemek arasından karar veremeyenlere ise TasteAtlas'tan cevap geldi. Gastronomi alanında dünya çapında geniş bir takipçi kitlesi bulunan TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi yemeklerini sıraladı. Listede 1.sırada bakın hangi yemek yer aldı...
20. KISIR
19. YUFKA
18. BAZLAMA
17. AŞURE
16. GÖZLEME
15. ŞİŞ TAVUK
14. ADANA KEBAP
13. KOKOREÇ
12. LOKUM
11. MUHALLEBİ
10. BİBER DOLMASI
9. DÖNER KEBAB
8. AÇMA
7. KAHVALTI
6. MANTI
5. BAKLAVA
4. SARMA
3. KÖFTE
2. DONDURMA