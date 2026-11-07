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Giriş Tarihi: 07.11.2026 12:56 Son Güncelleme: 07.11.2026 13:08

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

Türk mutfağının sevilen zeytinyağlısı imambayıldı, bu kez sıra dışı hikâyesiyle dünya gastronomi gündeminde! TasteAtlas'ın ilginç yemek isimlerini bir araya getirdiği listede yer alan lezzetin, ismine dair anlatılan efsane ise duyanları şaşırtıyor.

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MERVE AYKAŞ MERVE AYKAŞ Yaşam
Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu
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Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, isimleriyle merak uyandıran yemekleri ve ortaya çıkış hikâyelerini bir araya getirdi. Listede Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden imambayıldı da yer aldı. Patlıcan, domates, soğan ve zeytinyağıyla hazırlanan bu geleneksel yemeğin ismi, yüzyıllardır anlatılan eğlenceli bir efsaneye dayanıyor.

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

TasteAtlas'ın yayınladığı seçkide yer alan geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez zeytinyağlısı imambayıldı, adının arkasında yatan eğlenceli efsaneyle uluslararası alanda yeniden ilgi odağı oldu.

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

Patlıcan, domates, soğan ve bol zeytinyağının mükemmel uyumuyla sunulan bu lezzet, ismiyle görenleri tebessüm ettiriyor.

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Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

İMAMBAYILDI YEMEĞİNİN İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Yüzyıllardır anlatılan ve TasteAtlas tarafından da paylaşılan popüler rivayete göre, bir Türk imamı, bir zeytinyağı tüccarının kızıyla evlenir. Gelinin çeyizi olarak eve tam on iki kavanoz kaliteli zeytinyağı getirilir.

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

Taze gelin, her gün eşine bu özel zeytinyağıyla hazırladığı enfes patlıcan yemeğini pişirir. Ancak günlerden bir gün masaya yemek gelmez; çünkü on iki kavanoz zeytinyağının tamamı tükenmiştir.

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

Durumu öğrenen imamın, yemeğin damakta bıraktığı olağanüstü lezzetten mi yoksa evdeki zeytinyağı stoğunun bitip gelen mutfak masrafının büyüklüğünden mi bilinmez, baygınlık geçirdiği söylenir.

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

Zeytinyağlı kültürümüzün en zarif örneklerinden biri sayılan imambayıldı, TasteAtlas gibi küresel platformlarda yer alarak hem hikayesiyle merak uyandırmaya hem de Türk mutfağını tanıtmaya devam ediyor.

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

TASTEATLAS DÜNYANIN EN İYİ PATLICANLI YEMEKLERİNİ AÇIKLADI! TÜRKİYE RAKİPLERİNE YER BIRAKMADI

Dünya mutfaklarını oylayan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Patlıcanlı Yemekleri" listesini güncelledi. Listenin ilk 10 basamağında Türkiye'nin sergilediği performans, gastronomi dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

10. Parmigiana - SİCİLYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

9. Yúxiāng - SİÇUAN

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

8. Mutabal - LÜBNAN

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

7. Alinazik kebab - TÜRKİYE

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

6. Kuzu Şiş - TÜRKİYE

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

5. Lasagne alla parmigiana - İTALYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

4. Sinigang - FİLİPİNLER

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

3. Parmigiana alla napoletana - İTALYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

2. Hünkar beğendi - TÜRKİYE

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

1. Pasta 'nasciata - SİCİLYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

TÜRKİYE YİNE ZİRVELERDE! DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ LİSTESİNE DAMGA VURAN O LEZZET BAKIN HANGİSİ!

Küresel gastronomi dünyasının en saygın rehberlerinden TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oyları ve uzman incelemeleriyle belirlediği "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini yayınlayarak lezzet haritasını güncelledi. Dünya mutfaklarının sıralandığı bu listede Türk mutfağı Anadolu'nun o lezzetiyle ilk 5'e girdi! İşte listeye damgasını vuran o Türk lezzetleri ve ülkelerin sıralaması...

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

40. Inasal na manok - FİLİPİNLER

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

39. Bistec a lo pobre - ŞİLİ

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

38. Hünkar beğendi - TÜRKİYE

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

37. Tonkotsu ramen - JAPONYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

36. Tagliata di manzo - İTALYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

35. Arroz con bogavante - İSPANYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

34. Costela - BREZİLYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

33. Çökertme kebabı - TÜRKİYE

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

32. Châteaubriand - FRANSA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

31. Khao soi - TAYLAND

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

30. Phanaeng Curry - TAYLAND

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

29. Soto betawi - ENDONEZYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

28. Cordero al palo - ŞİLİ

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

27. Tibs - ETİYOPYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

26. Beyti kebabı - TÜRKİYE

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

25. Païdakia - YUNANİSTAN

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

24. Maguro nigiri sushi - JAPONYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

23. Cochinita pibil - MEKSİKA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

22. Yokohama-Style Ramen - JAPONYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

21. Leitão da bairrada - PORTEKİZ

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

20. Empanadas Tucumanas - ARJANTİN

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

19. Pollo a la brasa - PERU

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

18. Bistecca alla Fiorentina - İTALYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

17. Amritsari kulcha - HİNDİSTAN

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

16. Siu mei - ÇİN

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

15. Picanha - BREZİLYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

14. Beyran çorbası - TÜRKİYE

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

13. Seco de cabrito - PERU

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

12. Bath kulu badhu - SRİ LANKA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

11. Central Texas-Style Barbecue - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

10. Pappardelle al cinghiale - İTALYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

9. Quesabirria - MEKSİKA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

8. Komplet lepinja - SIRBİSTAN

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

7. Arroz tapado - PERU

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

6. Kontosouvli - YUNANİSTAN

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

LİSTENİN 5. SIRASINDA ANADOLU'NUN O LEZZETİ YER ALIYOR!

5. Cağ kebabı - TÜRKİYE

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

4. State kambing - ENDONEZYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

3. Tajarin al tartufo bianco d'Alba - İTALYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

2. Pizza Napoletana - İTALYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

1. Vori-vori - PARAGUAY

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

TÜRKİYE DÜNYA YEMEKLERİ SIRALAMASINDA İLK 5'E, DÜNYA TATLILARI LİSTESİNDE ZİRVE OTURDU! "DÜNYANIN EN İYİ TATLISI" BAKIN HANGİ TÜRK LEZZETİ SEÇİLDİ!

Global düzeyde geniş takipçi listesi bulunan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Yemekleri" listesinin yanı sıra dünyanın en iyi tatlılarını açıkladığı listeyi de yayınladı. Listenin zirvesine ise Türkiye bakın hangi tatlı ile oturdu... İşte sıralamadaki ilk 19 lezzet:

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

19. Kunāfah - MISIR

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

18. Bambalouni - TUNUS

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

17. Nutella crêpes - FRANSA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

15. Carlota de limón - MEKSİKA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

14. Pisang goreng - ENDONEZYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

13. Pavê - BREZİLYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

12. Kladdkaka - İSVEÇ

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

11. Cremolada - PERU

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

9. Tinginys - LİTVANYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

8. Sweet crêpes - FRANSA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

7. Tembleque - PORTO RİKO

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

4. Strudel - İTALYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

3. Gelato al pistacchio - İTALYA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

VE LİSTENİN ZİRVESİNDE:

1. Antakya künefesi - TÜRKİYE

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

TASTEATLAS TÜRK LEZZETLERİNE DOYMUYOR! BAKIN "TÜRKİYE'NİN EN İYİ YEMEKLERİ" LİSTESİNDE HANGİ LEZZETLER VAR!

Söz konusu lezzet rotaları olunca Türkiye sonsuz seçenekleriyle öne çıkıyor. Dört bir yanından gelen doğal güzellikler ve zengin tarihinin izleriyle görsel şölenler yaşatan popüler yerleri, kendilerine has lezzetleriyle de unutulmaz deneyimler vadediyor. "Türkiye'de ne yenmeli?" sorusuna binlerce çeşit yemek arasından karar veremeyenlere ise TasteAtlas'tan cevap geldi. Gastronomi alanında dünya çapında geniş bir takipçi kitlesi bulunan TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi yemeklerini sıraladı. Listede 1.sırada bakın hangi yemek yer aldı...

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

20. KISIR

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

19. YUFKA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

18. BAZLAMA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

17. AŞURE

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

16. GÖZLEME

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

15. ŞİŞ TAVUK

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

14. ADANA KEBAP

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

13. KOKOREÇ

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

12. LOKUM

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

11. MUHALLEBİ

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

10. BİBER DOLMASI

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

9. DÖNER KEBAB

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

8. AÇMA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

7. KAHVALTI

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

6. MANTI

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

5. BAKLAVA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

4. SARMA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

3. KÖFTE

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

2. DONDURMA

Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu

BİRİNCİ SIRADA: BÖREK

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Tüm dünya bu Türk lezzetini merak ediyor! İmambayıldı hikâyesiyle gündem oldu
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