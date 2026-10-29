Tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor! Nuh'un Gemisi o şehirde! Yerin 9 metre altındaki o iz...
Yerin yaklaşık 9 metre altında yatan ve binlerce yıldır sırrını koruyan devasa bir ahşap kalıntısı... Bilim insanları, dünyayı kasıp kavuran o büyük tufandan kurtulan tek gemi olan efsanevi Nuh'un Gemisi'ni nihayet bulmuş olabilir mi? Ağrı Dağı eteklerinde gerçekleştirilen son arkeolojik ve jeofizik çalışmalar, tüm dünyayı ayağa kaldıran yepyeni kanıtlar ortaya çıkardı!
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"Noah's Ark Scans" (Nuh'un Gemisi Taramaları) isimli araştırmacı ekip, Türkiye'nin doğusunda yer alan ve devasa bir gemi silüeti olarak bilinen Durupınar oluşumunda yaptıkları derin kazılarda kömürleşmiş ahşap kalıntıları bulduklarını duyurdu.
Ağrı Dağı'nın yaklaşık 29 kilometre güneyinde konumlanan bu gizemli bölge, ilk olarak 1959 yılında keşfedilmiş ve yıllar boyunca "Gerçek Nuh'un Gemisi burada mı yatıyor?" sorusuyla efsanelere konu olmuştu. Geçtiğimiz ay başlatılan ve son teknoloji yeraltı radarlarıyla (GPR) desteklenen yeni araştırmalar, bu kadim gizemi bilimsel bir zemine taşıyarak uzmanlara ilk somut ipuçlarını nihayet sundu.
YERALTI RADARLARI İNSAN YAPIMI BİR YAPIYI İŞARET EDİYOR
Keşfe liderlik eden araştırma ekibi, toprağın metrelerce altında bulunan boşlukların, sadece doğal jeolojik bir şekil olamayacak kadar düzenli ve simetrik olduğunu iddia ediyor. Gelişmiş tarama verilerini kullanarak arazinin 3 boyutlu yeraltı modellemesini çıkartan FieldTech haritalama şirketi, tespit edilen anomali bölgelerinin insan elinden çıkma devasa bir yapıya ait olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
Projenin başkan yardımcısı Andrew Jones, radar verilerindeki bu belirgin düzenin ve yerin altından çıkardıkları kömürleşmiş ahşap parçalarının, doğrudan Nuh'un Gemisi'nin kalıntıları olabileceğini açıkladı.
Ekip ayrıca, ahşabın eski çağlarda yanarak kömürleşmiş olmasının, malzemenin yüzyıllar boyunca toprağın altında çürümeden günümüze kadar formunu korumasına yardımcı olduğunu düşünüyor.
ANTİK METİNLERDEKİ ÖLÇÜLERLE BİREBİR UYUŞUYOR!
Pek çok jeolog, 157 metre uzunluğundaki bu yapının tamamen doğal bir toprak ve kaya kütlesi olduğunu savunsa da, araştırmacı Jones ve ekibi kendi bulgularından oldukça emin. Jones, arazideki bu "gemi" şeklinin boyutlarının, tarihi metinlerde tufan efsanesini anlatan antik ölçülerle (yaklaşık 300 arşına 50 arşın) kusursuz bir şekilde eşleştiğini belirtiyor.
Üstelik eski anlatılarda geminin tufan suları çekildikten sonra Ağrı (Ararat) dağlarına oturduğu yönündeki kadim bilgilerin doğrudan bu coğrafi konumla örtüşmesi, araştırmanın heyecanını zirveye taşıyor.
Bilim dünyasının şüpheci yaklaşan bir kısmı, bulunan bu ahşap kalıntıların yüzyıllar önce bu korunaklı alana sığınan eski bir çobanın yaktığı bir kamp ateşinden kalmış olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.
Buna rağmen araştırmacılar, yeraltında devam eden devasa ve simetrik yapının insanlık tarihindeki en büyük sırlardan birini aydınlatacağına inanarak kazı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Haber GirişiAybike Şahin - Editör
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Tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor! Nuh'un Gemisi o şehirde! Yerin 9 metre altındaki o iz...