Tüm dünya Türkiye’yi konuşuyor! Nuh’un Gemisi o şehirde! Yerin 9 metre altındaki o iz...

ANTİK METİNLERDEKİ ÖLÇÜLERLE BİREBİR UYUŞUYOR!

Pek çok jeolog, 157 metre uzunluğundaki bu yapının tamamen doğal bir toprak ve kaya kütlesi olduğunu savunsa da, araştırmacı Jones ve ekibi kendi bulgularından oldukça emin . Jones, arazideki bu "gemi" şeklinin boyutlarının, tarihi metinlerde tufan efsanesini anlatan antik ölçülerle (yaklaşık 300 arşına 50 arşın) kusursuz bir şekilde eşleştiğini belirtiyor .