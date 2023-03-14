Tümünü Seç Kısayol Tuşu - Bilgisayarda Hepsini Seç Kısayolu Nedir, Klavyeden Nasıl Yapılır?

Tümünü Seç Kısayolu Tuşu klavyeden nasıl yapılır sorusuna yanıt olabilecek düzeydedir. Çünkü genelde bahsedilen araç kullanarak bu işlem gerçekleşir. Bilgisayarda tümünü kopyala tuşu öğrencinin, çalışanın vb. kişilerin sıkça tercih ettiği yapıdadır. Aynı zamanda Word üzerinden çalışma yapanlar bilgisayarda tümünü seç kısayolu hangi tuşlardan oluştuğunu bilir. Çünkü çalışmalarını yaptıkları yer tam olarak bu tuşun işlevde olduğu yerdir. Bilmeyen için klavyede Hepsini Seç nasıl yazılır ile çözüm sağlanacaktır.

Tümünü Seç Kısayol Tuşu

Bilgisayarların yapısı esrarengiz bir özelliğe sahiptir. Yeni bir bilgisayar aldığımızda genellikle o bilgisayar hakkında teknik bilgilere sahip oluruz. Örneğin Ram 8 GB, depolama alanı 128 GB gibi teknik özelliklerini biliriz. Fakat bilgisayarı açtığımızda ve bir şeyleri araştırdığımızda keşfetmeye başlarız. Bilgisayarımızın yeni özelliklerini bulur ve onu artık kullanmaya başlarız. Bazen her bilgisayar aynı yapıda, özellikte olmayabilir. Çünkü bilgisayarlar donanım açısından farklılık göstermektedir. Bilgisayarların keşfetme alanları olduğu gibi bilgisayarla yüklenen uygulamalarında keşfedilmesi gereken yerler vardır. Bu noktada Word uygulaması ele alınacaktır. Çünkü tümünü seç kısayolu Word üzerinde işlevi olan bir tuştur. Tümünü seç kısayolu tuşu Ctrl + A tuşlarıdır.

Bilgisayarda Hepsini Seç Kısayolu Nedir?

Bilgisayara, telefona, tablete yüklenen Word uygulaması çok tercih edilen yazı yazma uygulamasıdır. Kullanıcılara bu uygulama üzerinde birçok kolaylık tanınmıştır. Bu kolaylıkların çoğu da yapılacak işlemlerin kısayolunun olmasıdır. Örneğin yazdığınız tüm yazıyı ya da sadece bir cümleyi kesmek istiyorsunuz. İki yol vardır. İlki yazıları seçip sağa tıklayıp kes seçeneğine tıklamaktır. Diğer seçenek ise bu işlemin kısayoludur. Yine yazıları seçtiniz ve Ctrl + X yaptınız. Bu kısayol tuşuyla da istediğiniz yazıyı kesebilirsiniz. Hepsini Seç kısayol tuşu da Ctrl + A tuşlarıdır.