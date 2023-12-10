Tunahan direniyor

Ankara Keçiören'de sabah okula giderken sahipsiz köpek sürüsünün parçalamasından son anda kurtarılan ancak ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın hastanede tedavisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanların haklarını korumanın da görevleri olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirtmişti. Hayatta kalma mücadelesi veren oğlunun son durumuna ilişkin bilgi veren baba Halil Yılmaz, "Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu. Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.Ankara'da başıboş sokak köpeği sürüsü sabah okula giden ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ı parçalamıştı. Yaşanan olay sonrası Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yılmaz'ın, yoğun bakım bölümünde tedavisi devam ederken, baba Halil Yılmaz, oğlunun sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Oğlunu yoğun bakım servisinde ziyaret eden Yılmaz, durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu. Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Doktorlarımız daha iyi bilir, bu şekilde bilgi verdiler, iyiye gidiyor" dedi.Vücudunun birçok yerinde diş izlerinin olduğunu, omuriliğinde de hasar oluştuğunu kaydeden Yılmaz, "Allahım canlı bıraksın, benim için yaşasın ben onun gözü, kulağı, her şeyi olurum. Yeter ki benim evladım yaşasın. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum yani buna bir çözüm bulsunlar. Bak benim gerçekten canım yandı" ifadelerini kullandı.Olayın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanların haklarını korumanın da görevleri olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Ankara'da yaşanan ve bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise hepimizin yüreğini dağlamıştır. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullanmıştı.