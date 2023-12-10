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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Tunahan direniyor

Ankara’da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz’ın hastanede tedavisi devam ediyor. Baba Halil Yılmaz, “Çocuğum makineye bağlıydı. Son gördüğümde nefes almaya çalışıyordu” ifadelerini kullandı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Tunahan direniyor
Ankara Keçiören'de sabah okula giderken sahipsiz köpek sürüsünün parçalamasından son anda kurtarılan ancak ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın hastanede tedavisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanların haklarını korumanın da görevleri olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirtmişti. Hayatta kalma mücadelesi veren oğlunun son durumuna ilişkin bilgi veren baba Halil Yılmaz, "Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu. Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"OĞLUM NEFES ALMAYA ÇALIŞIYOR"
Ankara'da başıboş sokak köpeği sürüsü sabah okula giden ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ı parçalamıştı. Yaşanan olay sonrası Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yılmaz'ın, yoğun bakım bölümünde tedavisi devam ederken, baba Halil Yılmaz, oğlunun sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Oğlunu yoğun bakım servisinde ziyaret eden Yılmaz, durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu. Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Doktorlarımız daha iyi bilir, bu şekilde bilgi verdiler, iyiye gidiyor" dedi.




"BEN ONUN GÖZÜ KULAĞI OLURUM"
Vücudunun birçok yerinde diş izlerinin olduğunu, omuriliğinde de hasar oluştuğunu kaydeden Yılmaz, "Allahım canlı bıraksın, benim için yaşasın ben onun gözü, kulağı, her şeyi olurum. Yeter ki benim evladım yaşasın. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum yani buna bir çözüm bulsunlar. Bak benim gerçekten canım yandı" ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ"
Olayın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanların haklarını korumanın da görevleri olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Ankara'da yaşanan ve bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise hepimizin yüreğini dağlamıştır. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Tunahan direniyor
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