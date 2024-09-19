Tunahan ve ailesinin feryatları karşılıksız kalmadı! Yargı başıboş köpekler için harekete geçti

TUNAHAN'IN BABASININ FERYATLARI KARŞILIKSIZ KALMADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi bünyesindeki sorumlular için soruşturma izinleri yetkililer tarafından verilmişti. Haklarında soruşturma yapılan şüpheliler soruşturma izninin kaldırılması için dava açmıştı. Ancak İdare Mahkemesi itirazın reddedildiğini açıkladı.

Kararda Tunahan'ın başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanması olayının "sorumlular hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olması gerekçesi ile itirazı kesin olarak reddetmiştir.'' denildi. Kararda, "Keçiören Kaymakamlığı'nın soruşturma izni verilmesine ilişkin kararına yapılan itiraz 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelenerek gereği düşünüldü.