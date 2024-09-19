Tunahan ve ailesinin feryatları karşılıksız kalmadı! Yargı başıboş köpekler için harekete geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi bünyesindeki sorumlular hakkında soruşturma izni verildiği ve ifadeler için emniyete talimat yazıldığı öğrenildi.
Tunahan Yılmaz Ankara Keçiören'de okula gitmek için evden çıkmış ve boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan ve vücudunda parçalanmadık yer kalmayan Tunahan, 3 Aylık yoğun bakım tedavisi ve ameliyatların ardından taburcu olmuştu. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlular hakkında resen soruşturma başlatmıştı.
TUNAHAN'IN BABASININ FERYATLARI KARŞILIKSIZ KALMADI
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi bünyesindeki sorumlular için soruşturma izinleri yetkililer tarafından verilmişti. Haklarında soruşturma yapılan şüpheliler soruşturma izninin kaldırılması için dava açmıştı. Ancak İdare Mahkemesi itirazın reddedildiğini açıkladı.
Kararda Tunahan'ın başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanması olayının "sorumlular hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olması gerekçesi ile itirazı kesin olarak reddetmiştir.'' denildi. Kararda, "Keçiören Kaymakamlığı'nın soruşturma izni verilmesine ilişkin kararına yapılan itiraz 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelenerek gereği düşünüldü.
Ön inceleme raporu ve belgelerin isnat edilen eylemlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara yapılan itirazın reddine, dosyanın karar ekli olarak gereği için 4483 sayılı Yasanın 11 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kararın bir örneğinin ilgililere tebliğ edilmek üzere merciine gönderilmesine 05.09.2024 tarihinde oy birliği ile kesin olarak karar verildi.'' İfadelerine yer verildi.
Tunahan'ın başıboş köpekler tarafından parçalanmasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü M.Ş ve Keçiören Çevre Koruma Şube Müdür Vekili A.Ü hakkına soruşturma izni verildiği ve ifadeler için emniyete talimat yazıldığı öğrenildi.