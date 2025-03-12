Tunahan Yılmaz sokak köpeklerinin saldırısı ile ölümden dönmüştü: İşte iki belediye yetkilisi hakkında istenen ceza!

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI: ŞU ANDA DAHA FAZLA KÖPEK VAR

Tanık M.N., olay sırasında evinin balkonunda olduğunu ifade ederek, "Ben balkondayken çocuğa köpeklerin saldırdığını gördüm. Okulun yakınında olduğu için çocuğu oradaki aileler kurtarmaya çalıştı. Okula çok yakın bir yerde 15-20 köpek vardı. Orası besleme alanı değildi, daha önce şikayet edildiğini duydum. Çocuğun yaralanmasından sonra köpeklerden birkaçını götürdüler ama şu anda daha fazla köpek var, toplanmadı" diye konuştu.