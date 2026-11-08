Tunceli- Erzincan kara yolu beyaza büründü! Valilikten araç sahiplerine uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının düşmesiyle yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

CANKURTARAN MEVKİSİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Keskin virajları ve dik rampalarıyla bilinen Tunceli-Erzincan kara yolunun 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisi, kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgede hazır bekletilen Karayolları ekipleri, yağışın başlamasıyla kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekiplerin, ulaşımın aksamaması ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi için çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğü belirtildi.

ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ BULUNMAYAN ARAÇLARA GEÇİŞ YASAĞI

Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu güzergahta zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Sürücülerden kar yağışı, buzlanma ve görüş mesafesindeki olası düşüşlere karşı dikkatli olmaları, araçlarında gerekli kış ekipmanlarını bulundurmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör