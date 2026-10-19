Tunceli’de dehşet! Sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Tunceli'de akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki eski adliye binasının yanında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille bölgeye gelen Ö.Y., araçtan inerek O.A.'ya tabancayla ateş açtı.
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O.A. ayağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı O.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan O.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.