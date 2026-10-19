Haberler Yaşam Haberleri Tunceli'de dehşet! Sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 19.10.2026 09:21

Tunceli'de dehşet! Sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Tunceli'de tabancayla ateş açılan O.A., ayağından yaralandı; kaçan şüpheli Ö.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Tunceli’de dehşet! Sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı
  • ABONE OL

Tunceli'de akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki eski adliye binasının yanında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille bölgeye gelen Ö.Y., araçtan inerek O.A.'ya tabancayla ateş açtı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI!

O.A. ayağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı O.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan O.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri 7 boş kovan buldu. Şüpheli Ö.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TUNCELİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli'de dehşet! Sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA