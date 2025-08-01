Tunceli’de hareket eden araçtan atlayınca öldü

Kaza, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Ağaşenlik Köyü Koçpınar mevkiinde meydana geldi. Köy yolunda pikapla yolda seyir halinde olan 38 yaşındaki sürücü Yavuz Dal, aracın yokuş aşağı hareketlenmesiyle araçtan atladı. Aracın altında kalan Dal, olay yerinde hayatını kaybederken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Dal'ın cesedi, Pülümür nöbetçi savcısı tarafından otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.