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Giriş Tarihi: 23.5.2025 22:31 Son Güncelleme: 23.5.2025 22:49

Tunceli’de kaleden düşen vatandaş hayatını kaybetti

Tunceli merkeze bağlı Çemçeli Köyü Örtülü Mezrası’nda bulunan tarihi kaleye geziye giden vatandaş, yaklaşık 200 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaş, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de kaleden düşen vatandaş hayatını kaybetti

Olay, Tunceli merkeze bağlı Çemçeli Köyü Örtülü Mezrası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mezrada bulunan kaleye çıkan 62 yaşındaki Ali T. bir anda dengesine kaybederek yaklaşık 200 metreden vadi tabanına düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, SAK, JAK, UMKE, 112 ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Son derece sarp olan alana inmek için halatlar yardımıyla istasyon kuran ekipler 4 saatlik bir çalışmanın ardından vatandaşın naaşına ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden alınan naaş, hazır bekletilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tunceli’de kaleden düşen vatandaş hayatını kaybetti
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