Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Giriş Tarihi: 25.3.2023 18:02 Son Güncelleme: 25.3.2023 19:06

Tunceli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Tunceli’de mart ayının son haftasında bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Pülümür-Erzincan karayolunda bazı araçlar yolda kalırken, karayolları ekipleri karla mücadelede aralıksız çalışma yürütüyor.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Tunceli'de meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış etkili olurken Pülümür ilçe merkezi ile Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda bazı araçlar yolda kalırken, karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, özellikle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunu kullanacak olan sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.Yağışın kent genelinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Tunceli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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