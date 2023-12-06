Haberler Yaşam Haberleri Tunceli'de kar yağışı: Yollar kapandı, ekipler harekete geçti
Giriş Tarihi: 6.12.2023 10:49

Tunceli'de kar yağışı: Yollar kapandı, ekipler harekete geçti

Tunceli'de 2 gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Pülümür ilçesi beyaza bürünürken, ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

DHA
Tunceli’de kar yağışı: Yollar kapandı, ekipler harekete geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sağanak' uyarısının ardından Tunceli'de 2 gündür etkili olan sağanak, merkeze bağlı yüksek kesimlerde ve Pülümür ilçesinde yerini kara bıraktı.

YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı ile Pülümür ilçe merkezi ve Pülümür-Erzincan yolu, beyaza büründü.

Belediye ekipleri ilçe merkezindeki karı temizlerken, Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise Tunceli- Erzincan kara yolu üzerinde keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan isim Shaun MONAGHAN yakalandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! İsrail: Savaşta üçüncü aşamaya geçtik
SON DAKİKA | İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır'dan flaş açıklamalar: Saçma sapan iddialar çökmüştür
Depremden önce bu uygulamaları indirin
2019 ile 2024 İstanbul seçimleri arasındaki farklar
Emine Erdoğan: Gazze’yi yeniden ayağa kaldırmak için tek yürek olma kararlılığımızı sürdüreceğiz
Sosyal medya fenomeni Neslim-İnanç Güngen çiftine soruşturma: Mal varlıklarına el konuldu
İYİ Partili Cihan Paçacı'dan ittifaksız seçime girme kararı ile ilgili flaş sözler: Kararımız kesin, dönüş yok!
İyi ki varsınız
ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli'de kar yağışı: Yollar kapandı, ekipler harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA