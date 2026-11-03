Tüp yüklü kamyon ve ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Diyarbakır Valiliği kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mardin yolu Oğlaklı Kavşağı'nda, saat 22:00 sıralarında tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir.

Kazanın ardından olay yerine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edilmiş; sağlık ekiplerimiz tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunularak hastanelere nakilleri sağlanmıştır.

Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'sinin durumu ağır olmak üzere toplam 12 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın ilimizdeki hastanelerde tedavileri devam etmektedir."