Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı canlı izle | FB hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Milli maç arasıyla birlikte form grafiğini yüksek tutmak isteyen Fenerbahçe, dostluk müsabakasında Azerbaycan'ın köklü ekibi Turan Tovuz'a konuk oluyor. Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar için maçın yayın kanalı, saat detayları ve ilk 11 kadroları netleşti.