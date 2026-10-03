Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı canlı izle | FB hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Milli maç arasıyla birlikte form grafiğini yüksek tutmak isteyen Fenerbahçe, dostluk müsabakasında Azerbaycan'ın köklü ekibi Turan Tovuz'a konuk oluyor. Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar için maçın yayın kanalı, saat detayları ve ilk 11 kadroları netleşti.
Fenerbahçe'nin Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile yapacağı hazırlık müsabakası 3 Ekim 2026 Cumartesi günü (bugün) sahne alıyor. Karşılaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak.
Zorlu mücadele Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TV100 ekranlarından yayımlanıyor.
Aşağıdaki bağlantı ile Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı canlı yayınını takip edebilirsiniz:
https://www.tv100.com/canli-yayin
⚽️ Hazırlık Maçı— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 3, 2026
🆚 Turan Tovuz pic.twitter.com/FOmOQf0zQG
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19:00FENERBAHÇE- TURAN TOVUZ HAZIRLIK MAÇI
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