Haberler Yaşam Haberleri Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı canlı izle | FB hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 3.10.2026 18:54 Son Güncelleme: 3.10.2026 18:57

Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı canlı izle | FB hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig’de milli arayı Bakü deplasmanında değerlendiren Fenerbahçe, Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri, başlama saati ve şifresiz izleme seçeneği haberimizde yer alıyor. Peki, FB hazırlık maçı hangi kanalda?

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Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı canlı izle | FB hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Milli maç arasıyla birlikte form grafiğini yüksek tutmak isteyen Fenerbahçe, dostluk müsabakasında Azerbaycan'ın köklü ekibi Turan Tovuz'a konuk oluyor. Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar için maçın yayın kanalı, saat detayları ve ilk 11 kadroları netleşti.

TURAN TOVUZ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile yapacağı hazırlık müsabakası 3 Ekim 2026 Cumartesi günü (bugün) sahne alıyor. Karşılaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak.

Zorlu mücadele Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TV100 ekranlarından yayımlanıyor.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

Aşağıdaki bağlantı ile Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı canlı yayınını takip edebilirsiniz:

https://www.tv100.com/canli-yayin

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

TV100 YAYIN AKIŞI - 3 EKİM 2026

04:00HABER BÜLTENİ

07:00GÜN UYANIYOR

09:00MAGAZİN HATTI

10:00HABER BÜLTENİ

11:00HABER BÜLTENİ

13:00HABER BÜLTENİ

14:00HABER BÜLTENİ

15:00HABER BÜLTENİ

16:00HABER BÜLTENİ

18:00HAFTA SONU ANA HABER

19:00FENERBAHÇE- TURAN TOVUZ HAZIRLIK MAÇI

20:45BAŞAK ŞENGÜL İLE DOĞRU YORUM

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Mert Günok, Semedo, Guendouzi, Levent, Kante, Efe, Asensio, Greenwood, Alaettin, Çağrı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı canlı izle | FB hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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