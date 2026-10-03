TÜRGEV'in "Güzel İşler Fabrikası"nın sezon açılışı AKM'de yapılacak

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "GİF'27 Sezon Açılışı", TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak'ın ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek.

TÜRGEV öğrencileri ve veliler ile sanat, kültür ve eğitim alanlarından davetliler, bu etkinlikte bir araya gelecek.

Ana program öncesinde AKM fuayesinde atölyeler düzenlenecek, genç kızların çalışmalarından oluşan sergi ziyarete açılacak. Deneyim alanlarında GİF'in sanat, kültür, akademi, müzik, teknoloji ve sosyal girişimcilik çalışmaları tanıtılacak.

Programda önce Prof. Dr. Kemal Sayar'ın katılımıyla "Hayatımızda İz Bırakanlar" başlıklı söyleşi yapılacak. Ardından Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Deneyimin İzinde Geleceğe İlham Veren Notlar" başlıklı söyleşide katılımcılarla buluşacak.

Bunun ardından GİF Şule Yüksel Şenler, GİF Hümeyra Ökten ve GİF Hatay Kapsül'ün resmi açılışları canlı bağlantıyla yapılacak.

Program, hanımlara özel düzenlenecek "İzler" temalı "GİF Müzik" konseriyle sona erecek.

Konserde Anadolu'dan Balkanlar'a, Azerbaycan'dan Pakistan'a uzanan farklı müzik geleneklerinin yanı sıra Türk musikisi, Anadolu rock ve çağdaş dünya müziğinden eserler seslendirilecek.

GİF Müzik, eylül ayında Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan 41 genci Üsküp'te ortak müzik üretiminde buluşturarak ilk uluslararası konserini verdi. Üsküp programında şekillenen repertuvardan seçkilerin de AKM'de dinleyiciyle buluşması bekleniyor.

YENİ MERKEZLER FARKLI ALANLARA ODAKLANACAK

Ümraniye'de faaliyetlerine başlayan GİF Şule Yüksel Şenler'de yapay zeka destekli dijital sanat, görsel tasarım, video, animasyon, ses ve müzik üretimine yönelik programlar düzenlenecek.

Ankara'daki GİF Hümeyra Ökten ise sosyal girişimcilik ve inovasyon alanlarına odaklanacak. Merkezde genç kızlara yönelik eğitim, atölye, mentörlük ve proje geliştirme programları yürütülecek.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesindeki GİF Hatay Kapsül de üniversite öğrencilerinin fikirlerini projeye dönüştürmelerine odaklanacak.

Öğrenciler, programlara katılmanın yanı sıra bu topluluklar aracılığıyla merkezin çalışmalarında sorumluluk üstlenebilecek.