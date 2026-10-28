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Giriş Tarihi: 28.10.2026

Turist kurtarma operasyonları

Antalya’da gezi için çıktıkları Alanya Kalesi’ndeki kayalık alanda mahsur kalan 3 Rus turiste, AFAD ve itfaiye ekipleri yardım elini uzattı. Aydın’da doğa gezisi için gittikleri ormanlık alanda yolunu kaybeden 4 kişilik Alman aile ise jandarma tarafından 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
MEHMET AL MEHMET AL
Turist kurtarma operasyonları
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Antalya Alanya'da gezi için çıktıkları Alanya Kalesi'ndeki kayalık alanda mahsur kalan Rus uyruklu 3 turist, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Rusya uyruklu Andreeva A., Alexandr A. ve Sofia A. 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Bir saatlik çalışmanın ardından mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılarak aşağıya indirilen turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aydın'ın Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde doğa gezisi için ormanlık alana giden 4 kişilik Alman aile ise hava kararınca yollarını kaybetti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren aile, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu bulundukları Otomatik Tepe mevkiinden kurtarıldı. Aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KUŞADASI #112 ACİL SERVİS
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Turist kurtarma operasyonları
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