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Giriş Tarihi: 26.10.2026 09:34 Son Güncelleme: 26.10.2026 09:35

Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor! Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

Kış mevsiminde Anadolu'nun eşsiz manzaraları eşliğinde yolculuk yapmak isteyenlerin beklediği haber geldi. Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonu biletleri, 26 Ekim Pazartesi günü saat 13.55'te satışa sunulacak. Ankara-Kars ve Kars-Ankara güzergahlarında sefer yapacak trenin bilet fiyatları, satış kanalları ve yeni sezon takvimi yolcuların gündeminde yer alıyor.

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Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor! Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?
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Ankara'dan başlayıp Kars'a uzanan Turistik Doğu Ekspresi, yolcularına yalnızca bir tren yolculuğu değil, güzergâh üzerindeki şehirleri keşfetme fırsatı da sunuyor. Yeni sezonda iki yönde toplam 70 sefer gerçekleştirilmesi planlanırken bilet almak isteyenlerin satış saatini kaçırmaması önem taşıyor.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre Turistik Doğu Ekspresi'nin bireysel bilet satışları 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 13.55'te başlayacak. Biletler, TCDD Taşımacılık'ın resmî satış kanalları üzerinden temin edilebilecek.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2026-2027 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi için paylaşılan fiyat bilgileri, iki kişilik yataklı kompartımanın tek yön ücretinin seyahat dönemine ve güzergaha göre değiştiğini gösteriyor.

Güzergah

Düşük dönem

Yüksek dönem

Ankara-Kars

16.500 TL

20.000 TL

Kars-Ankara

15.000 TL

18.000 TL

Not: Tutarlar iki kişilik yataklı kompartıman için paylaşılan fiyat bilgilerini yansıtır. Kesin ücret, seçilen seferin resmî satış ekranında kontrol edilmelidir.

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Turistik Doğu Ekspresi biletleri, TCDD Taşımacılık'ın resmi satış sistemi üzerinden alınabilecek. Yolcular sefer tarihlerini ve uygun kompartımanları satış ekranından kontrol edebilecek.

Resmi bilet ve rezervasyon ekranı: TCDD Taşımacılık – Turistik Doğu Ekspresi

Satış başlangıcı: 26 Ekim 2026 Pazartesi, saat 13.55

Biletlerin yoğun talep görmesi beklendiğinden yolcuların seyahat tarihlerini önceden belirlemesi ve satış başladığında resmi sistemi kontrol etmesi yararlı olacak.

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TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars seferleri 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara seferleri ise 23 Aralık 2026'da başlayacak. Tren, mart ayına kadar iki yönde seferlerini sürdürecek.

Sefer yönü

İlk sefer

Son sefer

Hareket günleri

Ankara-Kars

21 Aralık 2026

10 Mart 2027

Pazartesi, çarşamba, cuma

Kars-Ankara

23 Aralık 2026

12 Mart 2027

Çarşamba, cuma, pazar

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ HANGİ ŞEHİRLERDE MOLA VERECEK?

Turistik Doğu Ekspresi, güzergah boyunca gezi amaçlı duruşlarla yolcularına farklı şehirleri tanıma imkânı sunacak.

- Ankara-Kars yönü: Erzincan ve Erzurum'da gezi molaları verilecek.

- Kars-Ankara yönü: İliç, Divriği ve Sivas'ta durulacak.

Kış manzaraları, tarihi yapılar ve Anadolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan rota, trenle farklı bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenler için yeni sezonda da seçenekler arasında yer alıyor. Bilet almayı planlayanların fiyatları ve sefer bilgilerini TCDD Taşımacılık'ın resmi ekranından doğrulaması gerekiyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor! Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?
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