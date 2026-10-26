Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor! Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

Ankara'dan başlayıp Kars'a uzanan Turistik Doğu Ekspresi, yolcularına yalnızca bir tren yolculuğu değil, güzergâh üzerindeki şehirleri keşfetme fırsatı da sunuyor. Yeni sezonda iki yönde toplam 70 sefer gerçekleştirilmesi planlanırken bilet almak isteyenlerin satış saatini kaçırmaması önem taşıyor.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre Turistik Doğu Ekspresi'nin bireysel bilet satışları 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 13.55'te başlayacak. Biletler, TCDD Taşımacılık'ın resmî satış kanalları üzerinden temin edilebilecek.