Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor! Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

Ankara'dan başlayıp Kars'a uzanan Turistik Doğu Ekspresi, yolcularına yalnızca bir tren yolculuğu değil, güzergâh üzerindeki şehirleri keşfetme fırsatı da sunuyor. Yeni sezonda iki yönde toplam 70 sefer gerçekleştirilmesi planlanırken bilet almak isteyenlerin satış saatini kaçırmaması önem taşıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre Turistik Doğu Ekspresi'nin bireysel bilet satışları 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 13.55'te başlayacak. Biletler, TCDD Taşımacılık'ın resmî satış kanalları üzerinden temin edilebilecek.
2026-2027 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi için paylaşılan fiyat bilgileri, iki kişilik yataklı kompartımanın tek yön ücretinin seyahat dönemine ve güzergaha göre değiştiğini gösteriyor.
|
Güzergah
|
Düşük dönem
|
Yüksek dönem
|
Ankara-Kars
|
16.500 TL
|
20.000 TL
|
Kars-Ankara
|
15.000 TL
|
18.000 TL
Not: Tutarlar iki kişilik yataklı kompartıman için paylaşılan fiyat bilgilerini yansıtır. Kesin ücret, seçilen seferin resmî satış ekranında kontrol edilmelidir.
Turistik Doğu Ekspresi biletleri, TCDD Taşımacılık'ın resmi satış sistemi üzerinden alınabilecek. Yolcular sefer tarihlerini ve uygun kompartımanları satış ekranından kontrol edebilecek.
Resmi bilet ve rezervasyon ekranı: TCDD Taşımacılık – Turistik Doğu Ekspresi
Satış başlangıcı: 26 Ekim 2026 Pazartesi, saat 13.55
Biletlerin yoğun talep görmesi beklendiğinden yolcuların seyahat tarihlerini önceden belirlemesi ve satış başladığında resmi sistemi kontrol etmesi yararlı olacak.
2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars seferleri 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara seferleri ise 23 Aralık 2026'da başlayacak. Tren, mart ayına kadar iki yönde seferlerini sürdürecek.
|
Sefer yönü
|
İlk sefer
|
Son sefer
|
Hareket günleri
|
Ankara-Kars
|
21 Aralık 2026
|
10 Mart 2027
|
Pazartesi, çarşamba, cuma
|
Kars-Ankara
|
23 Aralık 2026
|
12 Mart 2027
|
Çarşamba, cuma, pazar
Turistik Doğu Ekspresi, güzergah boyunca gezi amaçlı duruşlarla yolcularına farklı şehirleri tanıma imkânı sunacak.
- Ankara-Kars yönü: Erzincan ve Erzurum'da gezi molaları verilecek.
- Kars-Ankara yönü: İliç, Divriği ve Sivas'ta durulacak.
Kış manzaraları, tarihi yapılar ve Anadolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan rota, trenle farklı bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenler için yeni sezonda da seçenekler arasında yer alıyor. Bilet almayı planlayanların fiyatları ve sefer bilgilerini TCDD Taşımacılık'ın resmi ekranından doğrulaması gerekiyor.