Turistik Tatvan treni ilk yolculuğuna çıktı

Ankara garında düzenlenen uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve çok sayıda davetli katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan Vali Karaömeroğlu, Tatvan Turistik treninin Bitlis'in tanıtımına büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, "Dünyanın en güzel rotalarından birisinde, eşsiz coğrafyalarda süzülecek olan turizm elçisi 'Turistik Tatvan Treni', şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına da dokunarak, ilimizin gizli kalmış doğa harikası manzaralarını keşfetme imkanı sağlayacak. İlimize hayırlı olsun." diye konuştu.