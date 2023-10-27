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Giriş Tarihi: 27.10.2023 13:42 Son Güncelleme: 27.10.2023 13:54

Turizm cennetinde kirli manzara! Futbol sahası CHP’li belediyenin çöplüğüne döndü

Turizm cenneti Datça’da, futbol sahası belediyenin çöplüğüne döndü, çevre yollara taştı. CHP’li belediye ise köylülerin, çağrılarına ve itirazlarına kulak tıkadı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Turizm cennetinde kirli manzara! Futbol sahası CHP’li belediyenin çöplüğüne döndü

Turizm cenneti Datça'nın Yazı Mahallesi'ndeki futbol sahası, CHP'li belediyenin çöp deposuna döndü. Fosseptikler sahadan yollara taştı. Köylüler, çöp deposuna dönen sahadan yayılan dayanılmaz kokuya tepki gösterdi.

Köylüler, gençlerin futbol oynadığı alanın çöp deposu olarak kullanılmasına imza toplayarak, belediyeye itirazda bulundu. Ancak CHP'li belediye köylülerin çağrısına kulak tıkadı. Köylüler, kendi imkanlarıyla vidanjör çağırarak bölgedeki atıkları aldırıyor. Her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği Knidos Antik Kenti yolu üzerinde kirli manzaranın temizlenmesini isteyen köylüler, çözüm bekliyor.

ÇÖPLERİ KÖYÜMÜZE ATMAYIN

Köylülerden Aslan Atilla Yorulmaz, "Belediye yıllardır futbol sahamıza çöp dökülüyor. Müteahhitler inşaat molozlarını buraya atıyor. Her yer pislik içinde. Gençler eskiden futbol oynardı, şimdi maç yapamıyorlar. 10 yıldır belediyenin kapısını çaldık, imzalar topladık, heyetlerle görüşmeler yaptık ama hiçbir sonuç alamadık. Belediye bizi hiç duymazdan, görmezden geliyor. Burası turistik bir köy. Knidos'u ziyaret edenler bu pisliği görüyor. turistler ziyarete geliyor, tarihi şehirler var burada. Fosseptikler yollara taşıyor. Bunları da biz kendi imkânlarımızla vidanjör getirerek 1400 lira ödeyerek temizletiyoruz. Bu nereye kadar böyle devam edecek. Buradan belediyeye yine çağrı yapıyoruz. Çöpleri köyümüze atmayın" dedi.

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Turizm cennetinde kirli manzara! Futbol sahası CHP’li belediyenin çöplüğüne döndü
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