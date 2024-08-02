Turizm polisleri tarihi ilçenin değişen yüzü oldu

Diyarbakır, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ilk kez 'Turizm Polisi' kuruldu. Kadın ve erkek polislerden oluşan 16 kişilik Turizm Polisi, başta tarihi Sur ilçesinde olmak üzere kentte görevine başladı. İngilizce, Almanca, Arapça ve Kürtçe bilen polisler aldıkları seminerlerin ardından, kente gelen ziyaretçilere her anlamda destek veriyor. Aynı zamanda kentin tarihini de turistlere anlatan polisler, tarihi Sur ilçesinin değişen yüzü oldu. SABAH'a konuşan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Turizm Polisi'nin kurulması amacıyla emniyet müdürlüğü olarak çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Personeller kentin ilgili alanlarında göreve başladı. Turizm İl Müdürlüğü'nden de destek istedik, kentin tarihi ve kültürü ile ilgili personeller bilgilendirildi. 16 kişiden oluşan Turizm Polisleri, özellikle Sur'da en fazla ziyaret edilen tarihi yerlerde görev alacak.