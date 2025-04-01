Turizmde bayram bereketi

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanındaki turistik mekanlar ziyaretçi akınına uğruyor. Megakent İstanbul'da tarihi yarımada yakın illerden gelen yerli ziyaretçiler ve yabancı turistlerle doldu taştı. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerinde, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için gelenler dolayısıyla yoğunluk oluştu.Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, bayramda yoğun ilgi görüyor.Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçede, Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki otoparklar bayramın ikinci gününde tamamen doldu.İlçedeki Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nda vakit geçiren tatilciler, mendirek ve kayalıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçedeki 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi. En yakın sahil olması nedeniyle özellikle Ankara'dan yoğun ziyaretçi ağırladıklarını, 6 bin nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısının 50 bini aştığını aktaran Çakır, "İlçemizdeki bu yoğunluk, bayram tatili sonuna kadar artarak devam edecektir." diye konuştu.