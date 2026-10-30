Turizmde dijital atak

Türkiye'nin eşsiz turistik noktalarını üst düzey profesyonel ekiplerin hazırladığı içeriklerle dünyaya tanıtan goturkiye.com, 10 farklı dilde hizmet veriyor. Platformun YouTube, Facebook, X, Instagram ve TikTok hesapları da sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Türkiye'yi ziyaret etme niyeti olan yabancı turistlerin dijital rehberi haline gelen Go Türkiye kanallarının, her geçen yıl görüntülenme ve takipçi istatistikleri güçlü bir ivmeyle artıyor.

YOUTUBE'DA REKOR İZLENME

Bu kapsamda platformun YouTube kanalındaki izlenme istatistikleri 1 yılda 2'ye katlandı. 1800'ü aşkın video ve 6.7 milyon abonesi olan Go Türkiye Youtube kanalındaki toplam izlenme sayısı 1 yılda 2.5 milyardan 4.9 milyara çıkarak tarihi bir sıçrama yaşadı. Yine bu süre zarfında platformun TikTok hesabındaki takipçi sayısı 4.9 milyondan 6.3 milyona ulaştı. Bugüne kadarki toplam beğeniler de 42.7 milyona erişerek diğer ülke hesapları arasında zirveye yerleşti. Son 1 yıl içinde Instagram hesabındaki takipçi sayısı da 3.7 milyondan 4.1 milyona tırmandı.

YENİ PROJELER YOLDA

Gelecek yıl 'Go Türkiye' çatısı altında yeni temalar ve varış noktaları geliştirilecek. Amerika ve Uzakdoğu pazarlarına yönelik tur operatörleri ve havayolu şirketleriyle reklam ve ortak bütçeli tanıtım projeleri yürütülecek. Dijitalleşmenin en önemli adımlarından 'Go Türkiye'nin de katkılarıyla birlikte gelecek yıl turizm gelirinin 70 milyar dolara, ziyaretçi sayısının ise 66.6 milyona ulaşması hedefleniyor.