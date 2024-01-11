Türk astronot Alper Gezeravcı Muşlu öğrencilerle bir araya geldi: Deneylerini uzayda test edecek!

Türk Bilim Misyonu çerçevesinde ABD-NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilecek ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, görev süresi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin "propolisin antibakteriyel etkisi" üzerine hazırladığı deneyi gerçekleştirecek.
Öğrenci Baver Bedirhan Bingöl, "13 deneyin içerisinde MEB'den seçilen tek deney bizimki. İlkleri bir arada yaşıyoruz. Projemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız propolis maddesinin yer çekimsiz ortamındaki antibakteriyel etkisini araştırmak. Propolisin koruyucu özelliğini biliyoruz. Bunun yer çekiminin daha farklı olduğu ortamda etkisinin nasıl olacağı araştırılacak. Uzaydan olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.
GURURLU, MUTLUYUZ
Öğrenci Zeynep Nehir Çamlıca da "Heyecanlıyız. Deneyimiz test edileceği için mutluyuz. Uzayda projemizi gerçekleştirecek astronot Gezeravcı ile tanıştık. Ona eğitim verdik" dedi. Öğrenci Dilşah İmran Avcı ise "Türkiye'nin 100'üncü yılında ilk defa uzaya astronot gönderilecek. Astronot uzayda projemizi inceleyecek, bizim için önemli. Projemiz kabul edildiği için gururluyuz. Proje üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"UFUKLARINI AÇACAK"
Bilim Sanat Merkezi'nde görevli Birsen Geçer de çalışmanın öğrencilerin merak ve araştırma duygularını artıracağına inandığını dile getirdi. Geçer, "Projenin 2 yıllık bir geçmişi oldu. Çeşitli aşamalardan geçen deneyimiz kabul edildi. Haziranda Ankara'da deneyi uygulayacak olan astronotumuza öğrencilerimiz tarafından eğitim verildi. Çocuklarımız bizim geleceğimize yön verecekler. Çalışmanın onların ufuklarını açacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.