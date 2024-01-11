Türk astronot Alper Gezeravcı Muşlu öğrencilerle bir araya geldi: Deneylerini uzayda test edecek!

GURURLU, MUTLUYUZ

Öğrenci Zeynep Nehir Çamlıca da "Heyecanlıyız. Deneyimiz test edileceği için mutluyuz. Uzayda projemizi gerçekleştirecek astronot Gezeravcı ile tanıştık. Ona eğitim verdik" dedi. Öğrenci Dilşah İmran Avcı ise "Türkiye'nin 100'üncü yılında ilk defa uzaya astronot gönderilecek. Astronot uzayda projemizi inceleyecek, bizim için önemli. Projemiz kabul edildiği için gururluyuz. Proje üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"UFUKLARINI AÇACAK"

Bilim Sanat Merkezi'nde görevli Birsen Geçer de çalışmanın öğrencilerin merak ve araştırma duygularını artıracağına inandığını dile getirdi. Geçer, "Projenin 2 yıllık bir geçmişi oldu. Çeşitli aşamalardan geçen deneyimiz kabul edildi. Haziranda Ankara'da deneyi uygulayacak olan astronotumuza öğrencilerimiz tarafından eğitim verildi. Çocuklarımız bizim geleceğimize yön verecekler. Çalışmanın onların ufuklarını açacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.