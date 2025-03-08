Türk bayrağını göklerde dalgalandıran ilk kadın! Demet Sarıkaya, Atatürk’ün ‘Korkmak Asla’ sözüyle gökyüzünde tarihe geçti

Türk kadınının azmi, cesareti ve kararlılığı gökyüzünde yankılandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nda görevli polis memuru Demet Sarıkaya, özel günlerde özel harekat polisleri tarafından helikopterle gerçekleştirilen "Üzüm Salkımı - Piramit" adı verilen gösteri uçuşlarında, ters pozisyonda durarak Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandıran ilk kadın oldu.

GÖREVDE VE GÖSTERİDE ŞAHLANAN BİR RUH

Vatanına olan bağlılığı, üstün başarıları ve operasyonlardaki kararlı duruşuyla adından söz ettiren Sarıkaya, bu tarihi gösteriyle sadece bir bayrak açmadı; aynı zamanda Türk kadınının gücünü ve cesaretini tüm dünyaya ilan etti. "Türk kadını her zaman en önde, en cesur ve en özverili kişilerdendir" diyen Sarıkaya, o anlarla birlikte kendi hayalini değil, milletinin şanlı tarihini de göklerde dalgalandırarak taşıdığını belirtiyor.

ÖZEL HAREKATIN GÜÇLÜ KADINLARI

Özel Harekat polisleri, en zorlu koşullarda görev yapabilmek için fiziksel ve psikolojik dayanıklılığı en üst seviyeye çıkaran yoğun bir eğitimden geçiyor. Demet Sarıkaya da bu süreci başarıyla tamamlamış, eğitmen özel harekatçı olarak operasyonel yetkinliği ve gösteri uçuşlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmiş bir isim.

VURULAN ARKADAŞLARI, YÜREĞİNDE AÇILAN YARA

Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan Sarıkaya, Hakkari'de yakın arkadaşının şehit düşmesiyle derin bir hüzne boğuldu. Hendek-Barikat olaylarında ise kendilerine eğitim veren öğretmenleri şehit düştü. Bu acılar, onu Özel Harekat'a yönlendiren en büyük sebep oldu. "Vatanımın topraklarında şehit olan arkadaşlarım için bir hesap borcum var" diyen Sarıkaya, en çetin görevleri yerine getirmek üzere Özel Harekat'a katıldı.

KADIN POLİSİN AZMİ, AİLESİNİN GURURU

Ailesi, onun Özel Harekat Polisi olma kararını mutlulukla karşıladı. Göreve başladığı ilk yeri bilerek Doğu illerinden biri olarak seçti. "Annemi aradım ve 'Anne, ben nereye gidiyorum, biliyor musun?' dedim. O da 'Doğu'ya mı gidiyorsun?' diye cevap verdi ve mutluluktan ağladı."

DAĞCILIK EĞİTİMİ VE GÖKLERDEKİ GURUR

Dağcılık alanlarda operasyon yürütebilmek için dağcılık eğitimi almak isteyen Sarıkaya, Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde bu eğitimi almaya hak kazandı. Burada eğitmenlerinin dikkatini çekti. "Bir komiserim bana gelip 'Ters durabilir misin?' diye sordu. 'Kaç dakika durabilirsin?' dediğinde, 'Ne kadar istersem o kadar dururum' cevabını verdim." Bu cesur tutumu, onu Adana Teknofest'te yapılacak olan helikopter gösterisine dahil etti. İçinde hep büyüttüğü 'göklerde Türk bayrağını dalgalandırma' hayalini gerçekleştirecekti.

30 DAKİKA BOYUNCA GÖKLERDE BAYRAK AÇTI

Teknofest'te, yerden 200 metre yükseklikte, şiddetli rüzgara meydan okuyarak tam 30 dakika boyunca ters pozisyonda kalan ve Türk bayrağını gururla dalgalandıran Sarıkaya, izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı. Helikopterdeki 10 kişilik timin tek kadın üyesi olarak, özel günlerdeki gösterilerin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

"NENE HATUNLARIMIZI HİSSETTİM"

Sarıkaya, o anlarda Kurtuluş Savaşı'nda mermi ve fişek taşıyan Nene Hatunları hissettiğini belirtiyor: "Bu kan, hala aynı kan. Ben de o emaneti devraldığımı hissettim."

BİR KADININ CESARETİ, MİLLETİN ŞEREFİDİR

Demet Sarıkaya, bu tarihi anın sadece kendi kariyerinde bir zirve noktası olmadığını, Türk kadınının cesaretini taçlandıran bir simge olduğunu söylüyor. "Türk kadını her zaman en önde, en cesur ve en özverili kişilerdendir. Bugün ben, o göklerde dalgalanan bayrakla sadece kendi hayalimi değil, milletimin şanlı tarihini de taşıyorum."

GÖKYÜZÜNE YÜKSELEN GURUR VE AZİM

Sarıkaya'nın bu tarihi anının arkasında sadece bir kadının cesareti değil, tüm milletin onuru ve gururu yatıyor. Sarıkaya, o anları duygusal bir şekilde şöyle anlatıyor: "Benim şimdiye kadar en çok istediğim şey Türk bayrağını en güzel bir yerde dalgalandırmaktı. Hep önünde fotoğrafımız var, arkamızda fotoğrafımız var ama bu farklı bir duygu. Göklerde en yukarda şanlı bayrağı dalgalandıracak kişi bendim ve bu bir Türk kadınıydı. Meslek hayatımda en uç noktaya ulaştığımı hissettim. Atatürk'ün bahsettiği 'Gençler için vatanî işlerde ölmek söz konusu olabilir; fakat korkmak, asla' sözünü bu kez korkmadan göklerde bir kez daha yaşatacaktım."

AİLESİNİN GURURU

Tim arkadaşlarımın "Abla çok yakıştı, çok güzeldi." demeleri, "Abla, eşimle seni izledik, çocuklarıma izlettim, gösterdim." diye bahsetmeleri gözlerimi doldurmuştu. Ben oraya çıktıktan sonra babam Dursun Sarıkaya resmimi sosyal medya hesaplarından paylaşıp "Namusumuzla, şerefimizle yetiştirdiğimiz kızımız, ters duran ve Türk bayrağını açan kişidir." diyerek onunla gurur duyduğunu tüm dünyaya ilan etti.