Türk bilim insanlarından kanser tümörünün büyümesini durduran keşif

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray ve ekibi RAF-1 proteinin kanserli hücreyi büyüttüğünü keşfederek uyguladıkları ilaç tedavisiyle 3 ay içinde kanserli hastadaki tümörü yok etmeyi başardı. Keşifle ilgili çalışma Amerikan Kanser Topluluğu'nun bilimsel yayın dergisi ASCO'da yayımlandı. Demiray çalışmayla ilgili "Raf-1 proteininin çok önemli bir mekanizmayı tetiklediğini ve tümörü büyüttüğünü gördük. MEK ilacını verdikten 3 ay sonra tümör kalmamıştı. Hücre büyümesinin önüne geçtik. Bu yöntemle hastaların hayatına dokunacağımızı düşünüyoruz" dedi.