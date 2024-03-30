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Giriş Tarihi: 31.3.2024

Türk bilim insanlarından kanser tümörünün büyümesini durduran keşif

ASLI TOPRAK ASLI TOPRAK
Türk bilim insanlarından kanser tümörünün büyümesini durduran keşif
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray ve ekibi RAF-1 proteinin kanserli hücreyi büyüttüğünü keşfederek uyguladıkları ilaç tedavisiyle 3 ay içinde kanserli hastadaki tümörü yok etmeyi başardı. Keşifle ilgili çalışma Amerikan Kanser Topluluğu'nun bilimsel yayın dergisi ASCO'da yayımlandı. Demiray çalışmayla ilgili "Raf-1 proteininin çok önemli bir mekanizmayı tetiklediğini ve tümörü büyüttüğünü gördük. MEK ilacını verdikten 3 ay sonra tümör kalmamıştı. Hücre büyümesinin önüne geçtik. Bu yöntemle hastaların hayatına dokunacağımızı düşünüyoruz" dedi.
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Türk bilim insanlarından kanser tümörünün büyümesini durduran keşif
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