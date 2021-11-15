Türk Bilim İnsanlarının projesi, ABD sağlık sistemine girdi

Kayseri'de Erciyes Teknopark bünyesinde kurulu biyoteknoloji firması Enbiosis'in mikrobiyom analizi için geliştirdiği kitler ve yapay zeka temelli mikrobiyom algoritması, Amerika'nın 'e-nabız'ı tarafından kullanılmaya başlandı. Dr. Özkan Ufuk Nalbantoğlu, Doç. Dr. Aycan Gündoğdu ve girişimci Ömer Özkan ortaklığında 2019'da kurulan firma, Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Araştırma Merkezi'ndeki bilimsel araştırmaları ticari hale getirerek Türkiye'den dünyaya bilim ihracatı yapıyor. Enbiosis Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Özkan "Biyoteknoloji ihraç eden bir Türk firması olmaktan gurur duyuyoruz. Amerika'da sağlık verilerini toplama yetkisine sahip, devlet onaylı 3 firma var. Amerika'nın 'e-nabız'ı diyebiliriz bunlara. Bu firmalardan biri ile pilot çalışmaya başladık. Kitlerimizi gönderdik. Seçilmiş hasta grupları üzerinde denemelere başlayacaklar" dedi. Dr. Nalbantoğlu ise, "Mikrobiyom geleceğin tıbbında en önemli alanlardan biri olacak" diye konuştu.